😷 В Новой Почте рассказали, как будут работать в условиях карантина

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В “Новой Почте” готовы к работе в условиях общенационального карантина и противодействовать распространению коронавируса.
Об этом рассказали в пресс-службе почтового оператора.
Что планируется сделать еще
“Мы и в дальнейшем будем следить за ситуацией и при необходимости оперативно внедрять дополнительные меры противодействия коронавирусу. Сейчас все наши отделения и курьерская доставка работают в обычном режиме”, – резюмировали в “Новой Почте”.
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