😷 В Новой Почте рассказали, как будут работать в условиях карантина

В “Новой Почте” готовы к работе в условиях общенационального карантина и противодействовать распространению коронавируса.

Об этом рассказали в пресс-службе почтового оператора.

Все отделения оборудуются станциями дезинфекции рук; в частности, антисептические средства уже размещены в зоне комфорта сотрудников, а также будут доступны для клиентов на столах осмотра отправлений.

В отделениях чаще проводится уборка всех поверхностей с помощью дезинфицирующих средств.

Перед началом смены водители и сотрудники терминалов проходят обязательный медицинский осмотр с измерением температуры, а в случае ухудшения состояния здоровья работники не допускаются к исполнению обязанностей.

Что планируется сделать еще

Все водители и курьеры компании с 13 марта будут обеспечены антисептическими средствами и защитными перчатками.

С 16 марта сотрудников отделений обеспечат защитными масками.

С 16 марта сотрудники отделений перед началом работы будут проходить первичный осмотр с измерением температуры.

Компания приняла решение дополнительно застраховать сотрудников на 2,4 млн грн, даже тех, кто работает в компании на испытательном сроке.

Внедрят возможность перевести всех сотрудников офисов (в Киеве и Полтаве) на удаленный режим работы.

“Мы и в дальнейшем будем следить за ситуацией и при необходимости оперативно внедрять дополнительные меры противодействия коронавирусу. Сейчас все наши отделения и курьерская доставка работают в обычном режиме”, – резюмировали в “Новой Почте”.