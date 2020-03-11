Samsung представила светодиоды для улучшения жизни человека (фото)

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Samsung представила свои первые человеко-ориентированные светодиодные компоненты, призванные улучшить атмосферу внутри помещений. Основанные на них осветительные приборы в зависимости от ситуации способны помочь зарядиться энергией или расслабиться, улучшить бдительность, качество сна и выработку мелатонина.
«Наши светодиодные решения открывают совершенно новый, ориентированный на человека подход — использование искусственного освещения для повышения производительности и эффективности отдыха, что способствует современному образу жизни в помещениях», — отметил Ун Су Ким, старший вице-президент светодиодного подразделения Samsung Electronics.
Фото: 4pda
Новые светодиоды входят в обширное семейство с общим названием LM302N. Их можно разделить на две основные группы: LM302N DAY, отвечающие за повышение бдительности, и LM302N NITE, ответственные за расслабление и отдых организма. Все они имеют стандартный размер (3 х 3 мм), что позволяет использовать их в широком ассортименте осветительных приборов. Кроме того, они защищены от влаги и тепла.
В зависимости от типа освещения может регулироваться выработка гормона мелатонина, отвечающего за регуляцию цикла сна-бодрствования. Свечение с высокой концентрацией синего света подавляет выработку организмом мелатонина, повышая концентрацию, в то время как низкая интенсивность голубого света помогает улучшить качество сна. Основываясь на этих принципах, LM302N DAY и LM302N NITE соответствующим образом подстраивают свечение, чтобы человек себя чувствовал наилучшим образом в разное время суток.
«Дневные» светодиоды имеют температуру свечения от 3000 К до 6500 К, снижая тем самым выработку мелатонина на 18%. Они подойдут для учебных заведений, офисов, библиотек и других мест, где от человека нужна концентрация. «Ночные» светодиоды работают при температуре от 1800 K до 4000 K, повышая эффективность отдыха. Кроме того, оба типа могут быть использованы в рамках одного светильника, регулируя соответствующим образом подсветку в жилом помещении 24 часа в сутки.
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