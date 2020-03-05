Налоговая: с начала года в местные бюджеты поступило более 5 млрд грн платы за землю

В течение января-февраля 2020 года налогоплательщики направили в местные бюджеты 5 млрд 43 млн гривен платы за землю. Это на 11,7%, или на 560,1 млн гривен больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

Сообщается, что наибольшую сумму платы за землю – 92,8%, или 4 680,2 млн гривен, оплатили юридические лица. В свою очередь, физические лица пополнили местные казны на 362,8 млн грн.

В Государственной налоговой службе отметили, что согласно нормам Налогового кодекса Украины собственники земли и землепользователи платят плату за землю со дня возникновения права собственности (государственной регистрации) или права пользования земельным участком.

При этом, подчеркнули в налоговой, от обязанности уплачивать земельный налог освобождаются физические лица-предприниматели, которые являются плательщиками единого налога четвертой группы и используют земельные участки для ведения сельскохозяйственного товаропроизводства.

В свою очередь, юридические лица – плательщики земельного налога – самостоятельно исчисляют сумму налога ежегодно по состоянию на 1 января и представляют налоговую декларацию на текущий год в налоговые органы по местонахождению земельных участков не позднее 20 февраля текущего года. Это, как уверяют в налоговой, освобождает от обязанности подавать такую отчетность ежемесячно.