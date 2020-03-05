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Минэкоэнерго предлагает запретить одноразовые пакетики в магазинах

Минэкоэнерго предлагает запретить одноразовые пакетики в магазинах

Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины обращает внимание населения Украины на вред одноразовых пакетиков и предлагает ввести на них запрет.

Об этом сказано в сообщении ведомства на странице в FACEBOOK.

Как отмечают в Минэкоэнерго, ненамеренное чрезмерное потребление одноразового пластика очень вредит окружающей среде, что, в свою очередь, также негативно влияет на здоровье людей.

Причины, по которым пластиковые пакеты для одноразового использования следует запретить:

  • загрязнения окружающей среды;
  • изготовление из вредных веществ;
  • проблемная деградация;
  • влияние на здоровье человека;
  • убийство дикой природы;
  • непросто переработать;
  • есть лучшие альтернативы.

Что предлагают в министерстве:

  • вернуться к пакетам многоразового использования;
  • это даст возможность создать устойчивые изделия и обеспечить украинцев новыми рабочими местами.

Справка Finance.ua:

  • Оржель ранее предлагал запретить бесплатные пластиковые пакеты.
  • За нарушение правил маркировки биоразлагаемых пластиковых пакетов, реализуемых через розничные торговые сети и сети ресторанного хозяйства, планировалось штрафовать должностных лиц и физических лиц-предпринимателей от 200 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией пластиковых пакетов.
По материалам Finance.UA
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