Минэкоэнерго предлагает запретить одноразовые пакетики в магазинах

Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины обращает внимание населения Украины на вред одноразовых пакетиков и предлагает ввести на них запрет.

Об этом сказано в сообщении ведомства на странице в FACEBOOK.

Как отмечают в Минэкоэнерго, ненамеренное чрезмерное потребление одноразового пластика очень вредит окружающей среде, что, в свою очередь, также негативно влияет на здоровье людей.

Причины, по которым пластиковые пакеты для одноразового использования следует запретить:

загрязнения окружающей среды;

изготовление из вредных веществ;

проблемная деградация;

влияние на здоровье человека;

убийство дикой природы;

непросто переработать;

есть лучшие альтернативы.

Что предлагают в министерстве:

вернуться к пакетам многоразового использования;

это даст возможность создать устойчивые изделия и обеспечить украинцев новыми рабочими местами.

Справка Finance.ua:

Оржель ранее предлагал запретить бесплатные пластиковые пакеты.