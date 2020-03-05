Фондовые рынки Европы упали до 4-летнего минимума, в США снова останавливали торги

Фондовые индексы стран Западной Европы упали до минимума с февраля 2016 года в четверг по итогам заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) торги в США останавливали второй раз на этой неделе.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 в определенный момент торгов упал на 8,1%.

К 15:05 по Киеву падение составило 7,78%, до 307,26 пункта.

Британский индекс FTSE 100 опускается на 7,24%, немецкий DAX – на 7,77%, французский CAC 40 – на 8,23%.

Испанский IBEX 35 и итальянский FTSE MIB теряют соответственно 7,77% и 7,24%.

Крупнейшие фондовые индексы США упали более чем на 7%: S&P 500 упал на 7,02%, Nasdaq на 7,03%, а Dow Jones – на 7,2%. Поэтому торги останавливали второй раз на этой неделе (после “черного” понедельника) на 15 минут.

ЕЦБ по итогам заседания в четверг сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставка по депозитам – на уровне минус 0,5%, говорится в сообщении банка.