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Укрпочта возьмет заем на 100 млн евро

Укрпочта возьмет заем на 100 млн евро

В течение ближайших двух месяцев “Укрпочта” намерена взять кредит на 100 млн евро. Об этом 12 марта заявил Игорь Смелянский, генеральный директор предприятия.

Он не раскрыл подробностей займа, не назвав ни источник финансирования, ни процентную ставку. По его словам, эти средства пойдут на развитие компании.

“Укрпочта” давно вынашивает планы по реформированию своего сортировочного подразделения. Вместо 35 устаревших центров, зачастую расположенных в центрах городов, оператор намерен построить восемь новых.

Для сортировочного центра возле аэропорта “Борисполь” необходимо 30-40 млн евро. Из этой суммы основная часть пойдет на оборудование, отметил гендиректор предприятия.

Остальная часть займа предназначена для постройки остальных семи современных сортировочных центров по всей стране. А также для развития мобильных почтовых отделений.

Укрпочта за год улучшила финрезультат более чем на 1,2 млрд грн

По материалам УБР
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