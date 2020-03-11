😷 Самый мощный суперкомпьютер в мире помогает искать средство от коронавируса

Самый высокопродуктивный компьютер в мире IBM Summit, находящийся в Ок-Риджской национальной лаборатории в США, помог найти химические соединения, которые помогут побороть коронавирус.

Суперкомпьютер дал исследователям важное в ситуации с эпидемией время.

У обычных компьютеров на расчеты ушли бы месяцы. Summit выполнил эти же задачи со скоростью в несколько дней.

Устройство смоделировало и проанализировало более 8 тыс соединений и отобрало 77. Соединения могут обезвредить белок, отвечающий за связывание вируса с клетками организма. Расчеты станут подспорьем для будущих исследований и экспериментов, которые проверят эффективность выявленных химических соединений в борьбе с COVID-19.

Вычислительная мощность IBM Summit равна 122,3 петафлопс, а максимальная потенциальная достигает 200 петафлопс. Суперкомпьютер состоит из 4,608 серверных узлов IBM Power Systems AC922, каждый из которых оснащен 2 процессорами IBM POWER9 и 6 графическими процессорами Nvidia Tensorcore V100.