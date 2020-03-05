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МИД разъяснил, касается ли украинцев запрет на въезд в США из-за коронавируса

МИД разъяснил, касается ли украинцев запрет на въезд в США из-за коронавируса

Запрет на въезд в США из-за пандемии коронавируса в мире не касается граждан Украины, если они в течение последних двух недель не посещали страны Шенгенской зоны.

Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице оперативного штаба МИД по координации в условиях распространения COVID-19.

С 13 марта 2020 года США вводят 30-дневный запрет на авиасообщение со странами Шенгенской зоны. Украина не входит в Шенгенскую зону.

Кого касается запрет. Запрет касается иностранцев, которые посещали страны этой зоны (26 стран) в течение последних 14 дней.

“Если вы не состоите в Шенгенской зоне и не летите из этих стран – запрета нет, только усиленный контроль”, – объяснили в МИД.

Президент США Дональд Трамп в обращении к нации объявил о запрете на поездки из Европы, чтобы бороться с распространением коронавируса. В то же время он отметил, что данные меры не будут распространяться на Британию.

По материалам Finance.UA
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