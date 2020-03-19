Максим Ференц: О «факапах» украинского бизнеса в Польше

Украинский бизнес уже достаточно уверенно чувствует себя на европейских рынках, но вместе с этим продолжает наступать на те же «грабли» – абсолютное отсутствие планирования и отсутствие понимания и уважения к правилам.

Так, в 2019 году в Польше был зафиксирован исторический рекорд компаний, созданных иностранцами — почти 9 тысяч, что на 12 процентов больше, чем в 2018 году. В прошлом году иностранные физические и юридические лица зарегистрировали в польском Национальном Судебном Реестре (KRS) 8,8 тысячи новых компаний. Результат удивительный, ведь это на 100% больше, чем в 2014 году и составляет 1/5 от всех зарегистрированных в 2019 году фирм (48,1 тысячи). Львиную долю учредителей из более 30 стран мира составляют именно граждане Украины и других восточных стран – Беларуси, Молдовы, Армении, Грузии и даже Индии.

Стоит ли радоваться?

Казалось бы, только радоваться такой инициативности наших сограждан, ведь Польша становится для них уже не только возможностью быстро заработать несколько месячных украинских зарплат, но и удобным плацдармом для открытия и развития собственного бизнеса на территории Европейского Союза – рынка, стоящего, в расчете по паритету покупательной способности, свыше 12 256 млрд евро.

Однако оптимистичные отчеты Главного статистического управления Польши (GUS), к сожалению, не учитывают низкого уровня жизнеспособности таких фирм. Отсутствует любая статистика, которая бы суммировала показатели эффективности компаний с иностранной составляющей в перспективе 3-5 лет с момента их создания. На фоне отдельных интересных и креативных проектов, которые находят отклик в сердцах и карманах польского потребителя, реальная картина в подавляющем большинстве весьма печальная.

Прежде всего отметим, что речь идет не о многочисленных фиктивных фирмах, которые создаются для легализации пребывания граждан третьих стран в ЕС, или с другой не совсем прозрачной целью, а именно про крупные компании, малые, но креативные и гибкие стартапы, которые объединяют общие ошибки при выходе на европейский рынок. Возможно, именно работа над ошибками позволит им залечить раны, перегруппироваться и вернуться в ЕС уже с новыми силами и идеями.

Первая волна украинского бизнеса докатилась до страны на Висле еще в 2015 году, когда украинские фирмы, поощренные Соглашением об ассоциации с ЕС, начали искать альтернативу закрытым уже на то время восточным рынкам. Географическое расположение, долгая история сотрудничества, такая близкая и понятная для украинцев ментальность сделали очевидным направлением экономической экспансии украинского бизнеса именно нашего западного соседа – Польшу.

Видимая легкость, с которой Польша принимала украинских бизнес-мигрантов, сыграла с последним злую шутку – времена, когда было популярно выражение «курица – не птица, Польша – не заграница» давно и безвозвратно прошли. Бизнес-экосфера в современной Польше все больше напоминает немецкий, известный из многочисленных шуток и стереотипов порядок, правовая система, с небольшими проблемами, но все больше претендует быть солидным швейцарским механизмом, налоговые органы, наподобие IRS (американская Служба внутренних доходов) вежливо, но убедительно добиваются принадлежащих государству даней.

Отечественные бизнесмены, вместе с отличными бизнес-идеями и креативными, интересными проектами приносят также родовые травмы украинского бизнеса – неумение долгосрочного планирования в бизнесе, пренебрежение основательным исследованием целевого рынка и неумение играть по правилам, которые на нем устанавливаются уже десятилетиями.

Много украинских инвестиций в Польше потерпели неудачу именно из-за неприспособления продукта к местному потребителю – ошибочно мнение, что если в Украине удалось построить большую сеть, например, супермаркетов, то достаточно лишь автоматически перенести идею на хорошо обогащенную внешним финансированием европейскую почву.

Как относятся к «чужакам»?

Прежде всего конкуренция на европейских рынках является чрезвычайно высокой, да и потребитель уже хорошо «прикормлен» местными торговыми марками. Иностранная продукция может быть значительно дешевле на фоне польских или европейских конкурентов, но стоит помнить, что именно они росли в Польше вместе со своими покупателями – с маленьких предпринимателей в 90-х до современных огромных концернов.

Именно поэтому к «чужакам» относятся довольно осторожно, и должен пройти солидный отрезок времени, пока привычные для украинцев торговые марки или вывески перестанут настораживать потребителей. К сожалению, не все инвесторы имеют экономическую возможность играть на долгосрочную перспективу – не рассчитывают запаса прочности и не выживают среди акул конкуренции.

Другие, чрезвычайно успешные в Украине, концепты даже на ментальном уровне не воспринимаются на других рынках – зарубежные региональные особенности (если это не пармезан или хамон) могут быть банально непонятными для потребителей. Необходимо учитывать уровень локального патриотизма поляков и определиться с целевой аудиторией такого бизнеса – например, гораздо легче продвигать креативные концепции в космополитической Варшаве, или украинизированном Вроцлаве, чем в сильном своими традициями Кракове.

О подходе Наполеона

Польша часто становится перевалочным пунктом для продажи качественных и дешевых украинских изделий в другие страны Евросоюза, а даже страны Северной Америки и Азии. Как грибы после дождя в Польше растут компании – посредники, которые выполняют функцию агентов-дропшиперов.

Создаются и… забываются их владельцами, поскольку только выполняют функцию виртуального склада на территории Польши и являются удобным кошельком для расчетов за товары.

Между тем стоит помнить, что кроме возможностей и прав, которые дают украинскому бизнесу «островки» в Европе, есть также обязанности и правила, которых надо придерживаться.

Национальный судебный реестр Польши содержит сведения о тысячах фирм, которые годами не подают обязательной отчетности в регистрационный суд (что, кстати, является уголовно-налоговым преступлением согласно польскому законодательству и может наказываться штрафами даже до 5 тыс. евро).

Налоговая служба тщетно пытается связаться с компаниями, которые содержатся в виртуальных офисах модных деловых районов (согласно закону о НДС в случае, если нет возможности связаться с представителем фирмы – налоговая может лишить ее статуса плательщика НДС, что в свою очередь может вызвать значительные проблемы при реализации внешнеэкономической деятельности), банки, особенно после подписания Польшей FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) не могут допроситься обычных документальных оснований для банковской транзакции и вынуждены блокировать банковские счета таких клиентов.

Именно внедрение прозрачных и понятных для всех бизнес-процессов к внутрикорпоративному регулированию бизнеса, воспитание уважения к общеизвестным правилам игры может значительно помочь украинским инвесторам занять свою нишу на европейском рынке и откусить хоть кусочек пирога.

Для этого украинскому бизнесу надо раз и навсегда избавиться от подхода Наполеона «главное — ввязаться в драку, а там посмотрим».

Максим Ференц, Доктор юридических наук, основатель юридической компании Maksym Ferents Consulting в Варшаве