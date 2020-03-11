В Европе хотят к 2021 году ввести «право на ремонт» для смартфонов, планшетов и ноутбуков

Европейская комиссия объявила о планах принять новые правила использования товаров, которые будут включать «право на ремонт». Судя по всему, это и есть та самая инициатива, призванная в числе прочего вернуть в смартфоны съемные аккумуляторы.

Это право должно появиться у потребителей к 2021 году и, предположительно, будет распространяться на смартфоны, планшеты и ноутбуки. «Право на ремонт» предполагает более длительный срок эксплуатации этих устройств. Планы Еврокомиссии были представлены в рамках более широких инициатив по выпуску различной продукции, включая продукты питания, с целью сделать экономику нейтральной по отношению к климату к 2050 году.

Наряду с введением «права на ремонт», ЕС хочет, чтобы продукты были более долговечными и неодноразовыми, а также изготавливались из переработанных материалов. За это производителей будут поощрять. Наконец, ЕС рассматривает возможность введения новой схемы, которая упростит потребителям процесс продажи или возврата устаревших смартфонов, планшетов и зарядных устройств.

В прошлом году ЕС ввёл «право на ремонт» для бытовой техники. Теперь там хотят расширить количество продуктов, подпадающих под директиву об экологически чистом дизайне, и включить эти устройства, менее 40% из которых, как предполагается, будут перерабатываться в ЕС. Остаётся неясным, смогут ли пользователи самостоятельно ремонтировать свои устройства или вынуждены будут обращаться к производителю напрямую. Новые правила сначала должны быть одобрены государствами-членами ЕС и Европейским парламентом, прежде чем они будут приняты.