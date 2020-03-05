Депутаты предлагают изменить правила рассрочки уплаты налогов

Нардеплы планируют внести изменения в Налоговый кодекс Украины.

Об этом свидетельствует проект закона №3192 на сайте Верховной Рады.

Согласно статье 100 Налогового кодекса, налогоплательщики имеют право получать рассрочки и отсрочки налогов и сборов в случае невозможности их уплаты в соответствующие сроки, при этом избежать штрафных санкций.

“Однако нормы статьи 100 Налогового кодекса четко не определяют основания для предоставления рассрочек (отсрочек), оставляя возможность налоговой службе безосновательно отказывать налогоплательщикам в такой преференции. Такая неопределенность создает коррупционные предпосылки при рассмотрении заявлений налогоплательщиков. Также отсутствует возможность подачи заявлений и соответствующих документов, оформления договоров в электронном виде. Указанные проблемы требуют решения путем внесения соответствующих изменений в Налоговый кодекс”, – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Что предлагают:

основанием для рассрочки денежных обязательств налогоплательщика (кроме обязательств по уплате ЕСВ ), общий объем которых за отчетный период не превышает пятидесяти минимальных заработных плат, установленных законом о государственном бюджете на текущий год, является положительная налоговая история такого плательщика и отсутствие действующих (ранее заключенных и невыполненных) соглашений о рассрочке или отсрочке уплаты денежных обязательств на дату обращения в контролирующий орган;

под положительной налоговой историей налогоплательщика для целей этой статьи понимается отсутствие налогового долга и примененных финансовых санкций за нарушение налогового законодательства в течение последних двенадцати месяцев;

возможность заключения договоров и подачи заявлений, документов налогоплательщиком в электронном виде.

Справка Finance.ua:

26 февраля 2020 Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве” (№1209-1).

Государственная налоговая служба Украины по итогам проведенных в 2019 году проверок налогоплательщиков доначислила к уплате в бюджет 45,6 миллиарда гривен налогов и сборов, что на 32,6%, или на 11,2 миллиарда гривен больше, чем в 2018 году.

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