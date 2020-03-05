Депутаты предлагают изменить правила рассрочки уплаты налогов

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Нардеплы планируют внести изменения в Налоговый кодекс Украины.
Об этом свидетельствует проект закона №3192 на сайте Верховной Рады.
Согласно статье 100 Налогового кодекса, налогоплательщики имеют право получать рассрочки и отсрочки налогов и сборов в случае невозможности их уплаты в соответствующие сроки, при этом избежать штрафных санкций.
“Однако нормы статьи 100 Налогового кодекса четко не определяют основания для предоставления рассрочек (отсрочек), оставляя возможность налоговой службе безосновательно отказывать налогоплательщикам в такой преференции. Такая неопределенность создает коррупционные предпосылки при рассмотрении заявлений налогоплательщиков. Также отсутствует возможность подачи заявлений и соответствующих документов, оформления договоров в электронном виде. Указанные проблемы требуют решения путем внесения соответствующих изменений в Налоговый кодекс”, – говорится в пояснительной записке к законопроекту.
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