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В Пенсионном фонде отчитались о размере выплат и количестве пенсионеров

В Пенсионном фонде отчитались о размере выплат и количестве пенсионеров

На 1 января 2020 года на учете в Пенсионном фонде Украины находилось 11 334,7 тыс. пенсионеров, на 135,7 тыс. человек меньше по сравнению с 1 января 2019 года.

Об этом свидетельствует Отчет о работе и выполнении бюджета Пенсионного фонда Украины в 2019 году.

Из общей численности пенсионеров: 6 993,5 тыс. женщин (61,7%) и 4 341,2 тыс. мужчин (38,3%).

По видам назначенных пенсий численность пенсионеров на 01.01.2020 распределилась следующим образом:

  • по возрасту – 8 534,6 тыс человек, средний размер пенсии – 3 064,77 грн;
  • по инвалидности – 1 454,5 тыс человек, средний размер пенсии – 2 480,41 грн;
  • в случае потери кормильца – 648,6 тыс человек, средний размер пенсии – 2 699,70 грн;
  • по выслуге лет – 616,0 тыс человек, средний размер пенсии – 2 841,74 грн;
  • социальные пенсии – 77,6 тыс человек, средний размер пенсии – 1 644,25 грн;
  • Пожизненное денежное содержание судьям в отставке – 3,4 тыс человек, средний размер пенсии – 45 874,27 грн.

Большинство пенсионеров получают пенсионные выплаты в размере:

  • до 1500 получают 80 046 человек;
  • от 1501 грн до 2000 грн – 3 949 512 человек;
  • от 2001 грн до 3000 грн – 3 872 812 человек;
  • от 3001 до 4000 грн – 1 407 255 человек;
  • от 4001 до 5000 грн – 713 132 человека;
  • от 5001 до 10000 грн – 1 052 454 человека;
  • Более 10 000 гривен получают 259 519 пенсионеров.

Как отмечают в ПФ, 3,8 млн пенсионеров (33,9%) получают пенсионные выплаты через отделения почтовой связи. Объем пенсионных выплат через почтовые отделения в 2019 году составил 125,2 млрд грн (30,3% расходов на пенсионные выплаты).

Справка Finance.ua:

  • Новый министр социальной политики Марина Лазебная обещала выплату индексированных пенсий в течение года.
  • В 2020 году индексация пенсий составит 11% – это 50% от инфляции и 50% от средней заработной платы предыдущего года.

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По материалам Finance.UA
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