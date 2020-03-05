В Пенсионном фонде отчитались о размере выплат и количестве пенсионеров

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
На 1 января 2020 года на учете в Пенсионном фонде Украины находилось 11 334,7 тыс. пенсионеров, на 135,7 тыс. человек меньше по сравнению с 1 января 2019 года.
Об этом свидетельствует Отчет о работе и выполнении бюджета Пенсионного фонда Украины в 2019 году.
Из общей численности пенсионеров: 6 993,5 тыс. женщин (61,7%) и 4 341,2 тыс. мужчин (38,3%).
По видам назначенных пенсий численность пенсионеров на 01.01.2020 распределилась следующим образом:
Большинство пенсионеров получают пенсионные выплаты в размере:
Как отмечают в ПФ, 3,8 млн пенсионеров (33,9%) получают пенсионные выплаты через отделения почтовой связи. Объем пенсионных выплат через почтовые отделения в 2019 году составил 125,2 млрд грн (30,3% расходов на пенсионные выплаты).
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Польше назвали "Северный поток-2" угрозой для ЕвропыВчера, 11:19 - 784 16
Украина примет "земельный" и "банковский" законы для сотрудничества с МВФ — ЗеленскийВчера, 14:12 - 1954 8
Разгадан секрет существования материиВчера, 00:51 - 3141 7
При отклонении курса гривны на 10-15% банки будут нуждаться в докапитализации - ассоциацияВчера, 09:00 - 3542 6
НБУ допускает внеочередной пересмотр учетной ставкиВчера, 20:20 - 1005 4
😷 Как будут работать банки во время карантина (инфографика)Вчера, 11:24 - 44817 2
Межбанк: доллар взлетает из-за коронавирусаВчера, 11:20 - 5193 2
😷 Коронавирус: что следует знать тем, кто собрался в путешествие по ЕвропеВчера, 17:16 - 4138
При отклонении курса гривны на 10-15% банки будут нуждаться в докапитализации - ассоциацияВчера, 09:00 - 3542 6
Нацбанк снизил учетную ставкуВчера, 14:20 - 3114 2
😷 Беспилотники и роботы: как коронавирус тестирует технологии КитаяПозавчера, 11:10 - 1350
Вертолет для транспортировки инфицированных коронавирусом в Украине (фото)05.03.2020, 15:34 - 1848 3
Xiaomi представила игровые смартфоны с быстрой зарядкой (фото)04.03.2020, 14:10 - 1116 1
Представлена международная версия смартфона Oppo Reno3 Pro (фото, видео)03.03.2020, 15:10 - 1008 1
Ученые "превратили" нефть в алмаз (фото)29.02.2020, 10:10 - 3698