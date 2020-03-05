😷 Укрпочта сообщила, как будет работать во время карантина

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Укрпочта во время введенного с 12 марта карантина будет работать в обычном режиме: доставлять пенсии и денежные выплаты, а также продолжит принимать и отправлять посылки в Украину и за ее пределы.
Об этом говорится в заявлении Укрпочты по противодействию распространению коронавируса Covid-19 в Украине.
“Как известно, с целью противодействия распространению коронавируса 11 марта украинским правительством принято решение ограничить массовые мероприятия с участием более 200 человек и ввести карантин в учебных заведениях. Укрпочта как стратегически важный объект инфраструктуры продолжает работать в обычном режиме. Компания и в дальнейшем будет доставлять пенсии и денежные выплаты миллионам клиентов, особенно пенсионерам, которые являются наиболее уязвимой категорией возможного инфицирования коронавируса. Они также смогут осуществлять коммунальные платежи дома, получать бытовые товары и продукты первой необходимости, чтобы не подвергаться риску и не идти в магазины, или в места значительного скопления людей”, – заявили в компании.
Отмечается также, что предприятие продолжит принимать и отправлять посылки в Украину и за ее пределы.
Руководство Укрпочты предупреждает, что на время введения карантина в учебных заведениях, возможен недостаток персонала в определенных отделениях и участках. Однако предприятие будет делать все возможное, чтобы такие случаи были исключением, и минимизировать возможные неудобства для клиентов.
В то же время, как отмечается, Укрпочта делает все возможное, чтобы работа сотрудников предприятия оставалась и в дальнейшем безопасной. В частности, в случае распространения инфекции предприятие имеет запас респираторов и более 100 тысяч масок. В ближайшее время почтовые отделения, сортировочные центры и офисные объекты будут обеспечены более чем 11 000 дезинфекторами.
Как заявили в компании, каждый работник, в случае обнаружения каких-либо симптомов болезни, в первую очередь, обратиться к врачу, сообщить своему руководителю и избегать любых контактов с коллегами и клиентами, оставаясь на самостоятельном карантине.
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