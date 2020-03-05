Шевченко: С начала года Укргазбанк заработал почти 300 млн грн прибыли

По состоянию на 1 марта 2020 года чистая прибыль Укргазбанка составила 294 млн грн, что в 5 раз превышает запланированный показатель. За январь банк заработал 134 млн грн.



«В этом году мы планируем сосредоточиться на кредитовании предприятий, задействованных в энергетике, сельском хозяйстве, строительстве, а также муниципалитетов. Особое внимание, конечно, мы уделим поддержке малого и среднего бизнеса, а также диджитализации услуг для них. Что же касается украинцев, то для них мы будем делать условия ипотечного кредитования более доступными», – поделился планами председатель правления Укргазбанка Кирилл Шевченко.

Напомним, прибыль Укргазбанка за 2019 год превысила 1 млрд грн.