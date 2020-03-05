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Экспорт Китая из-за коронавируса упал на 17%

Экспорт Китая из-за коронавируса упал на 17%

Экспорт Китая снизился на 17,2% в январе и феврале на фоне распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает South China Morning Post.

Отмечается, что в январе-феврале 2020 году Китай экспортировал на мировые рынки на 292,45 млрд долларов – это на 60,75 млрд долларов меньше, чем за январь-февраль прошлого года. Также сообщается, что импорт товаров в Китай сократился на 4%. В общем в Китай завезли товаров на общую сумму 299,54 млрд долларов. Это означает, что внешняя торговля Китая впервые за 2 года вошла в дефицит на около 7 млрд долларов, хотя аналитики прогнозировали, что торговля Китая будет профицитной на 24,6 млрд долларов.

По прогнозам аналитиков, которых опросило агентство Bloomberg, экспорт упадет на 15,2%, а импорт – на 16,6% соответственно. В общем внешняя торговля Китая за 2 месяца составила 591,99 млрд долларов – на 11% меньше, чем в прошлом году.

По материалам bigmir.net
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