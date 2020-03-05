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За последние три месяца из Украины вывезли 983,5 тонны масок - Луценко

За последние три месяца из Украины вывезли 983,5 тонны масок - Луценко

В феврале из Украины вывезли 118 тонн масок с фильтром то 408 тонн масок без фильтра.

Об этом сообщил бывший генеральный прокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

«Ясно, что ООО «Мамона Трейд» вывезет все, что хочет. Но все умные страны давно запретили вывозить эти жизненно необходимые для больных и медиков изделия», – написал Луценко.

“К вопросу о карантине от короновируса. Я бы рекомендовал Правительству честно сказать, кто виноват в том, что в феврале из Украины вывезли 118 тонн масок с фильтром и 408 тонн масок без фильтра. Ясно, что ООО «Мамона Трейд» вывезет все, что хочет. Но все умные страны давно запретили вывозить эти жизненно необходимые для больных и медиков изделия. У нас же за последние три месяца экспорт этой продукции составил 983,5 тонн!, – пишет он.

По материалам Mind
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