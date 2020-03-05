Производители промпродукции немного повысили цены

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Цены производителей промышленной продукции в феврале 2020 года по сравнению с январем года выросли на 0,1%.
По данным статистического ведомства, в годовом измерении (к февралю 2019 года) оптовые цены в промышленности снизились на 6,8%.
С начала года оптовые цены выросли на 2,6%. В добывающей промышленности и разработке карьеров цены выросли на 3,9%, в перерабатывающей промышленности – на 1,0%, в поставках электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха на 5,8%.
Отметим, по данным Госстата, цены производителей промышленной продукции в декабре 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года снизились на 7,4%. Ранее Государственная служба статистики годовой промышленной инфляции в Украине не фиксировала.
Напомним, по данным Госстата, потребительские цены в Украине в феврале 2020 года по сравнению с февралем снизились на 0,3%. При этом в годовом измерении (к февралю 2019 года) инфляция замедлилась до 2,4% с 3,2% в январе 2020 года.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
😷 В Киеве введут карантин из-за коронавирусаВчера, 12:04 - 5816 13
Панического вывода иностранных инвестиций из Украины нет – НацбанкВчера, 13:29 - 1901 10
Шмыгаль объявил о вхождении Украины в мировой экономический кризисВчера, 19:00 - 3524 9
Sport Life предупреждает о изменении цен на абонементы из-за падения гривныВчера, 14:57 - 3252 8
Глава Минобороны: военнослужащим нужен емкий мотивационный пакетВчера, 12:34 - 1065 8
Vodafone предлагает абонентам новую безлимитную услугу за 30 гривенВчера, 09:47 - 59621 7
Межбанк: "идеальный шторм" в самом разгареВчера, 11:15 - 8254 3
Что ждать от курса на этой неделе?Вчера, 15:00 - 5961 5
😷 В Киеве введут карантин из-за коронавирусаВчера, 12:04 - 5816 13
Нефть подешевела и обвалила биткоинВчера, 17:19 - 5812
😷 Беспилотники и роботы: как коронавирус тестирует технологии КитаяВчера, 11:10 - 747
😷Названы новые симптомы коронавирусаПозавчера, 12:34 - 3458
Вертолет для транспортировки инфицированных коронавирусом в Украине (фото)05.03.2020, 15:34 - 1554 3
Xiaomi представила игровые смартфоны с быстрой зарядкой (фото)04.03.2020, 14:10 - 988 1
Представлена международная версия смартфона Oppo Reno3 Pro (фото, видео)03.03.2020, 15:10 - 919 1