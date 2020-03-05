0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 43 0

Производители промпродукции немного повысили цены

Производители промпродукции немного повысили цены

Цены производителей промышленной продукции в феврале 2020 года по сравнению с январем года выросли на 0,1%.

По данным статистического ведомства, в годовом измерении (к февралю 2019 года) оптовые цены в промышленности снизились на 6,8%.

С начала года оптовые цены выросли на 2,6%. В добывающей промышленности и разработке карьеров цены выросли на 3,9%, в перерабатывающей промышленности – на 1,0%, в поставках электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха на 5,8%.

Отметим, по данным Госстата, цены производителей промышленной продукции в декабре 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года снизились на 7,4%. Ранее Государственная служба статистики годовой промышленной инфляции в Украине не фиксировала.

Напомним, по данным Госстата, потребительские цены в Украине в феврале 2020 года по сравнению с февралем снизились на 0,3%. При этом в годовом измерении (к февралю 2019 года) инфляция замедлилась до 2,4% с 3,2% в январе 2020 года.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.