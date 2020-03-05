Новый прототип SpaceX Starship испытали под давлением (видео)

Прототип ракеты Starship SN3 в полном размере успешно испытали под давлением. Это открывает новые возможности для более сложных тестов.

Илон Маск после тестирования заявил, что прототип Starship SN3 испытали 8 марта, на полигоне недалеко от Бока-Чика в Техасе. Маск сообщил в Twitter, что позже с SN3 проведут статические огневые испытания двигателей и запуски на небольшую высоту.

А после наступит очередь для полетов прототипа SN4. Такое частое изменение конструкции позволяет тестировать разные модели, чтобы выявить самые перспективные разработки.