Новый прототип SpaceX Starship испытали под давлением (видео)

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Прототип ракеты Starship SN3 в полном размере успешно испытали под давлением. Это открывает новые возможности для более сложных тестов.
Илон Маск после тестирования заявил, что прототип Starship SN3 испытали 8 марта, на полигоне недалеко от Бока-Чика в Техасе. Маск сообщил в Twitter, что позже с SN3 проведут статические огневые испытания двигателей и запуски на небольшую высоту.
А после наступит очередь для полетов прототипа SN4. Такое частое изменение конструкции позволяет тестировать разные модели, чтобы выявить самые перспективные разработки.
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