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Российское дизтопливо снова заняло 45% украинского рынка

Российское дизтопливо снова заняло 45% украинского рынка

В февральском балансе украинского рынка дизельное топливо из России заняло 45%, что соответствует доле российских производителей до введения спецпошлин на поставки по трубопроводу “ПрикарпатЗападтранс”. Об этом сообщает Enkorr со ссылкой на исследование Консалтинговой группы “А-95”.

Импорт дизельного топлива в феврале из РФ увеличился на 40% – до 200,8 тыс. т, по сравнению с январем (142, 5 тыс. т). Это позволило частично компенсировать снижение поставок из Беларуси. В частности, баланс украинского рынка ДТ в феврале 2020-го составил 448,4 тыс. т, что на 3% (12,7 тыс. т) больше аналогичного показателя прошлого года и на 25% (90 тыс. т) больше января.

В феврале из России импортировано 200,8 тыс. т (+58,6 тыс. т по сравнению с январем). В частности, по сравнению с январем выросли поставки через трубопроводный терминал в Гомеле (Беларусь) – с 75 тыс. т до 118 тыс. т.

Прямые ж/д-поставки выросли с 36,7 тыс. до 50 тыс. т за счет увеличения отгрузок ресурса компании Лукойл и возобновления импорта салаватского ДТ. Поставки через терминалы трубопровода “ПрикарпатЗападтранс”, которые облагаются 4%-й пошлиной, в феврале практически сохранились на уровне января и составили 33 тыс. т.

Из-за противоречий с правительством РФ и нефтяными компаниями белорусские НПЗ в 2020 году вынужденно снизили объем отгрузок ДТ в Украину. В феврале Мозырский и Новополоцкий НПЗ поставили 92,6 тыс. т, включая 6,8 тыс. т по трубопроводу “ПрикарпатЗападтранс”. Ожидалось, что в 2020 году объем импорта из Беларуси будет составлять 250 тыс. т в месяц.

По материалам УБР
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