0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 207 0

Банковская система Украины готова к любым шокам — эксперт

Банковская система Украины готова к любым шокам — эксперт

Банковский сектор Украины пока является высокодоходным и рентабельным, поэтому он достаточно устойчив к любым макроэкономическим неожиданностям.

Об этом во время презентации рейтинга финансового здоровья банков сказала исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова.

“Банковская система сегодня находится в гораздо лучшем состоянии, чем во время кризиса 2008 или 2014 годов, и она сейчас более готова к макроэкономическим неожиданностей”, – сказала Коробкова.

По ее мнению, готовность банковской системы к любым вызовам не исключает того, что некоторым банкам все же потребуется дополнительная докапитализация.

В 2019 году банковский сектор Украины установил исторический рекорд прибыльности – 59,6 млрд грн. В том числе банки государственного сектора в 2019 году получили 35,2 млрд грн прибыли, которая в 2,4 раза больше, чем в 2018 году.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.