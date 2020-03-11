Банковская система Украины готова к любым шокам — эксперт

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Банковский сектор Украины пока является высокодоходным и рентабельным, поэтому он достаточно устойчив к любым макроэкономическим неожиданностям.
Об этом во время презентации рейтинга финансового здоровья банков сказала исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова.
“Банковская система сегодня находится в гораздо лучшем состоянии, чем во время кризиса 2008 или 2014 годов, и она сейчас более готова к макроэкономическим неожиданностей”, – сказала Коробкова.
По ее мнению, готовность банковской системы к любым вызовам не исключает того, что некоторым банкам все же потребуется дополнительная докапитализация.
В 2019 году банковский сектор Украины установил исторический рекорд прибыльности – 59,6 млрд грн. В том числе банки государственного сектора в 2019 году получили 35,2 млрд грн прибыли, которая в 2,4 раза больше, чем в 2018 году.
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