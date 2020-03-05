Dragon Capital обращается в суд с иском к ФГВФЛ

Инвестиционная компания Dragon Capital обратилась в Хозяйственный суд города Киева с иском к Фонду гарантирования вкладов физических лиц об отмене решения Исполнительной дирекции ФГВФЛ результатов аукциона по реализации здания главного офиса ПАО «Банк «Киевская Русь» и обязательства заключить договор купли-продажи имущества неплатежеспособного банка ПАО «Банк «Киевская Русь».

Об этом сообщила пресс-служба компании.

25.07.2019 года состоялись открытые торги (электронный аукцион) по реализации актива неплатежеспособного банка ПАО «Банк «Киевская Русь». По результатам торгов победителем, который сделал самую большую ставку, стало ООО «ДК БЦ1».

В августе 2019 года ООО «ДК БЦ1» произвело окончательные расчеты и в определенный законом срок уплатило стоимость лота в размере 60 584 507,00 грн.

Несмотря на это, в связи с наличием арестов, наложенных на имущество ПАО «Банк «Киевская Русь», ФГВФЛ дважды продлевал срок на заключение договора купли-продажи имущества, в последний раз – до 03.02.2020.

06.02.2020 Комиссия ФГВФЛ по рассмотрению жалоб и подготовке предложений по организации и проведению открытых торгов по продаже активов банков, которые выводятся с рынка или ликвидируются, по обращению Уполномоченного лица Фонда на ликвидацию ПАО «Банк «Киевская Русь» в связи с тем, что арест с имущества банка не был снят, обратилась в Исполнительную дирекцию ФГВФЛ с предложением об отмене результатов электронных торгов, проведенных 25.07.2019, победителем в которых стало ООО «ДК БЦ1».

Исполнительная дирекция ФГВФЛ приняла решение об отмене результатов указанных электронных торгов.

Положение по организации продажи активов ликвидируемых банков, утвержденное решением Исполнительной дирекции ФГВФЛ от 24.03.2016 № 388, определяет исчерпывающий перечень оснований для отмены торгов. Однако, тот перечень не содержит никаких ссылок на право Исполнительной дирекции ФГВФЛ принимать решение об отмене открытых торгов по тем мотивам, на которые ссылалось Уполномоченное лицо Фонда на ликвидацию ПАО «Банк «Киевская Русь» и Исполнительная дирекция ФГВФЛ.

Исходя из системного анализа Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц», актов Фонда гарантирования, DRAGON CAPITAL видит наличие оснований для признания незаконным и отмены решения Исполнительной дирекции ФГВФЛ об отмене результатов аукциона по реализации здания главного офиса ПАО «Банк «Киевская Русь».

Несмотря на то, что ООО «ГК БЦ1» выполнило все условия и требования, предусмотренные процедурой приобретения актива неплатежеспособного банка, произвело полную оплату приобретаемого актива, а также, учитывая, что решение Исполнительной дирекции ФГВФЛ об отмене результатов аукциона является незаконным и подлежит отмене, DRAGON CAPITAL в судебном порядке будет требовать обязать Фонд гарантирования вкладов физических лиц и ПАО «Банк «Киевская Русь» заключить с ООО «ДК БЦ1» договор купли-продажи имущества по результатам аукциона, состоявшегося 29.07.2019.

В связи вышеизложенным, DRAGON CAPITAL видит наличие оснований признания незаконным и в судебном порядке будет требовать отмены нового аукциона (и его результатов) по реализации здания главного офиса ПАО «Банк «Киевская Русь».