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Как будут платить материальную помощь для военных (инфографика)

Как будут платить материальную помощь для военных (инфографика)

Военным ВСУ изменили размер, условия и порядок выплат для решения социально-бытовых вопросов.

Как было. Максимальная материальная помощь равнялась денежному обеспечению, но на 2020 год его установили только в размере одного оклада по званию – 530-1,5 тыс. грн).

Как сейчас. Помощь в размере месячного денежного обеспечения будет выплачиваться военным при следующих обстоятельствах:

  • смерть жены или мужа, родителей, детей военнослужащего;
  • нарушение состояния здоровья военного, лечение, реабилитация, подтвержденная соответствующими медицинскими документами (выписной эпикриз, справка о заболевании, постановление ВВК), а именно:
  • онкологическое заболевание (хирургическое лечение, лучевая и (или) химиотерапия)
  • заболевания туберкулезом, ВИЧ/СПИД, вирусным гепатитом В, С;
  • длительная реабилитация (более одного месяца) вследствие травм, заболеваний нервной, сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата и других заболеваний органов и систем с тяжелым течением или последствиями, требующими многоэтапного хирургического лечения, протезирования утраченной конечности, эндопротезирования, трансплантации органов, индивидуального ухода, противорецидивного лечения дорогостоящими препаратами.

По материалам Finance.UA
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