Как будут платить материальную помощь для военных (инфографика)

Военным ВСУ изменили размер, условия и порядок выплат для решения социально-бытовых вопросов.

Как было. Максимальная материальная помощь равнялась денежному обеспечению, но на 2020 год его установили только в размере одного оклада по званию – 530-1,5 тыс. грн).

Как сейчас. Помощь в размере месячного денежного обеспечения будет выплачиваться военным при следующих обстоятельствах:

смерть жены или мужа, родителей, детей военнослужащего;

нарушение состояния здоровья военного, лечение, реабилитация, подтвержденная соответствующими медицинскими документами (выписной эпикриз, справка о заболевании, постановление ВВК ), а именно:

онкологическое заболевание (хирургическое лечение, лучевая и (или) химиотерапия)

заболевания туберкулезом, ВИЧ /СПИД, вирусным гепатитом В, С;