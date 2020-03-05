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Что изменит закон о регулировании украинского платежного рынка (инфографика)

Что изменит закон о регулировании украинского платежного рынка (инфографика)

В Нацбанке рассказали, что изменится на рынке платежных услуг с принятием проекта закона “Про платежный рынок”.

Об этом Finance.ua узнал со слов представителя НБУ Алексея Шабана на OpenEcoPay 2020.

«Не секрет, что платежное законодательство устарело, закон о переводе денег был принят еще в 2001 году. В Европе уже появилась первая платежная директива, вторая, сейчас разговоры идут о третьей. И закон, который разрабатывает Нацбанк вместе с партнерами, базируется на второй платежной директиве. Закон сильно поменяет рынок», – заявил Алексей Шабан.

Что же изменится:

  • круг участников рынка. Раньше участниками платежного рынка были только банки и платежные системы, сейчас закон определяет 9 участников платежного рынка;
  • закон дает возможность работать с электронными деньгами. Выпускать е-деньги смогут не только банки, но и небанковские финансовые организации;
  • операции на рынке могут выполнять не только платежные системы, вводиться понятие «поставщик платежных услуг». Это даст возможность развивать новые услуги;
  • изменятся правила лицензирования. Появится два понятия: лицензия и реестр. Лицензия будет позволять выполнять почти полный спектр платежных услуг. Попадание в реестр даст возможность осуществлять только определенные операции;
  • к участникам платежного рынка добавляются почтовые операторы, появляются поставщики не только платежных, но и финансовых услуг, могут появиться учреждения электронных денег.

По его словам, согласно новому Закону, платежные услуги будут делиться на финансовые и нефинансовые.

«Новый закон процесс перевода денег разбивает на несколько операций, по-новому будет регулироваться процесс эквайринга, больше внимания уделяется эмиссии и платежным операциям с электронными деньгами. Появится две нефинансовые платежные услуги. Это услуга инициирования платежа и услуга предоставления консолидированной информации по платежным счетам. Мы верим в то, что это позволит создать здоровую конкуренцию для стартапов, компаний, которые позволят вовлечь как можно больше граждан Украины в безналичные платежи», – объяснил Шабан.

Важные нюансы:

  • операция «Перевод денег», которая описана сегодня новым законом, разбивается на несколько частей: зачисление денег, перевод денег, и снятие денег. Новые операторы смогут создать новые удобные сервисы для проведения операций;
  • больше возможностей для появления новых посредников на платежном рынке;
  • средство, которое может быть предметом платежной операции, расширяется (сейчас есть возможность перевода только гривны);
  • фокус будет сосредоточен на плательщике и получателе, как ключевых субъектах платежной операции.

Как отмечает Шабан, поставщики ограниченных платежных услуг разделяюся на три категории:
- телеком-операторы;
- поставщики отдельных платежных инструментов;
- поставщики услуг инкассации.

Шабан выразил надежду, что к концу 2022 года слова «Открытый банкинг» станут реальностью в Украине.

Справка Finance.ua:

Сроки процесса смены платежного законодательства в Украине:

  • 2019 год – утверждение концепции изменений Управлением НБУ, написание проекта закона Украины «Про платежные услуги;
  • 2020 год – обсуждение проекта закона с рынком, регистрация проекта закона в Верховной Раде Украины, принятие закона «Про платежные услуги»;
  • 2021 год – внедрение стандарта усиленной аутентификации, внедрение реестра инцидентов безопасности и киберинцидентов;
  • 2023 год – внедрение «Открытого банкинга».

По материалам Finance.UA
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