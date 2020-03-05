Что изменит закон о регулировании украинского платежного рынка (инфографика)

В Нацбанке рассказали, что изменится на рынке платежных услуг с принятием проекта закона “Про платежный рынок”.

Об этом Finance.ua узнал со слов представителя НБУ Алексея Шабана на OpenEcoPay 2020.

«Не секрет, что платежное законодательство устарело, закон о переводе денег был принят еще в 2001 году. В Европе уже появилась первая платежная директива, вторая, сейчас разговоры идут о третьей. И закон, который разрабатывает Нацбанк вместе с партнерами, базируется на второй платежной директиве. Закон сильно поменяет рынок», – заявил Алексей Шабан.

Что же изменится:

круг участников рынка. Раньше участниками платежного рынка были только банки и платежные системы, сейчас закон определяет 9 участников платежного рынка;

закон дает возможность работать с электронными деньгами. Выпускать е-деньги смогут не только банки, но и небанковские финансовые организации;

операции на рынке могут выполнять не только платежные системы, вводиться понятие «поставщик платежных услуг». Это даст возможность развивать новые услуги;

изменятся правила лицензирования. Появится два понятия: лицензия и реестр. Лицензия будет позволять выполнять почти полный спектр платежных услуг. Попадание в реестр даст возможность осуществлять только определенные операции;

к участникам платежного рынка добавляются почтовые операторы, появляются поставщики не только платежных, но и финансовых услуг, могут появиться учреждения электронных денег.

По его словам, согласно новому Закону, платежные услуги будут делиться на финансовые и нефинансовые.

«Новый закон процесс перевода денег разбивает на несколько операций, по-новому будет регулироваться процесс эквайринга, больше внимания уделяется эмиссии и платежным операциям с электронными деньгами. Появится две нефинансовые платежные услуги. Это услуга инициирования платежа и услуга предоставления консолидированной информации по платежным счетам. Мы верим в то, что это позволит создать здоровую конкуренцию для стартапов, компаний, которые позволят вовлечь как можно больше граждан Украины в безналичные платежи», – объяснил Шабан.

Важные нюансы:

операция «Перевод денег», которая описана сегодня новым законом, разбивается на несколько частей: зачисление денег, перевод денег, и снятие денег. Новые операторы смогут создать новые удобные сервисы для проведения операций;

больше возможностей для появления новых посредников на платежном рынке;

средство, которое может быть предметом платежной операции, расширяется (сейчас есть возможность перевода только гривны);

фокус будет сосредоточен на плательщике и получателе, как ключевых субъектах платежной операции.

Как отмечает Шабан, поставщики ограниченных платежных услуг разделяюся на три категории:

- телеком-операторы;

- поставщики отдельных платежных инструментов;

- поставщики услуг инкассации.

Шабан выразил надежду, что к концу 2022 года слова «Открытый банкинг» станут реальностью в Украине.

Справка Finance.ua:

Сроки процесса смены платежного законодательства в Украине: