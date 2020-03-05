Что изменит закон о регулировании украинского платежного рынка (инфографика)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В Нацбанке рассказали, что изменится на рынке платежных услуг с принятием проекта закона “Про платежный рынок”.
Об этом Finance.ua узнал со слов представителя НБУ Алексея Шабана на OpenEcoPay 2020.
«Не секрет, что платежное законодательство устарело, закон о переводе денег был принят еще в 2001 году. В Европе уже появилась первая платежная директива, вторая, сейчас разговоры идут о третьей. И закон, который разрабатывает Нацбанк вместе с партнерами, базируется на второй платежной директиве. Закон сильно поменяет рынок», – заявил Алексей Шабан.
Что же изменится:
По его словам, согласно новому Закону, платежные услуги будут делиться на финансовые и нефинансовые.
«Новый закон процесс перевода денег разбивает на несколько операций, по-новому будет регулироваться процесс эквайринга, больше внимания уделяется эмиссии и платежным операциям с электронными деньгами. Появится две нефинансовые платежные услуги. Это услуга инициирования платежа и услуга предоставления консолидированной информации по платежным счетам. Мы верим в то, что это позволит создать здоровую конкуренцию для стартапов, компаний, которые позволят вовлечь как можно больше граждан Украины в безналичные платежи», – объяснил Шабан.
Важные нюансы:
Как отмечает Шабан, поставщики ограниченных платежных услуг разделяюся на три категории:
- телеком-операторы;
- поставщики отдельных платежных инструментов;
- поставщики услуг инкассации.
Шабан выразил надежду, что к концу 2022 года слова «Открытый банкинг» станут реальностью в Украине.
Сроки процесса смены платежного законодательства в Украине:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Россия из-за падения рубля может "обвалить" мировые цены на зерно - экспертВчера, 21:30 - 5458 23
В Киеве пока не собираются прекращать отопительный сезонВчера, 20:20 - 1352 11
Панического вывода иностранных инвестиций из Украины нет – Нацбанк5 ч. назад - 1213 6
Глава Минобороны: военнослужащим нужен емкий мотивационный пакет5 ч. назад - 728 5
Vodafone предлагает абонентам новую безлимитную услугу за 30 гривен8 ч. назад - 23442 5
Vodafone предлагает абонентам новую безлимитную услугу за 30 гривен8 ч. назад - 23442 5
Межбанк: "идеальный шторм" в самом разгаре7 ч. назад - 7042 2
Россия из-за падения рубля может "обвалить" мировые цены на зерно - экспертВчера, 21:30 - 5458 23
😷 В Киеве введут карантин из-за коронавируса6 ч. назад - 4952 3
Межбанк: рынок ждет взрывоопасная азиатская сессияВчера, 18:05 - 3388
😷 Беспилотники и роботы: как коронавирус тестирует технологии Китая7 ч. назад - 338
😷Названы новые симптомы коронавирусаВчера, 12:34 - 2811
Вертолет для транспортировки инфицированных коронавирусом в Украине (фото)05.03.2020, 15:34 - 1462 2
Xiaomi представила игровые смартфоны с быстрой зарядкой (фото)04.03.2020, 14:10 - 933 1
Представлена международная версия смартфона Oppo Reno3 Pro (фото, видео)03.03.2020, 15:10 - 874 1