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К BankID Нацбанка уже присоединились 13 банков

К BankID Нацбанка уже присоединились 13 банков

К системе удаленной идентификации BankID Национального банка присоединился Альфа-Банк Украина, который стал 13-м в этой системе.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора в Facebook.

“К системе BankID НБУ присоединился еще один банк – Альфа-Банк Украина. Теперь клиенты Альфа-Банка получили возможность удаленного доступа к финансовым, административным и коммерческих услугам через простую и удобную систему удаленной идентификации BankID НБУ”, – говорится в сообщении.

Это уже второй банк, который присоединился к системе в 2020 году. Кроме того, с начала этого года к системе BankID НБУ также присоединились Министерство цифровой трансформации, которое запустило мобильное приложение “ДІЯ”, и еще три абонента-поставщика услуг.

Сейчас система насчитывает 32 участника – 13 банков и 19 других учреждений, которые поддерживают использование этого сервиса.

На сегодняшний день к системе BankID НБУ подключены следующие 13 банков: Forward Bank, “Південний”, ПУМБ, Monobank (Универсал Банк), “Ощадбанк”, Кредобанк, Радабанк, Мотор-Банк, Банк Восток, Идея Банк, Альянс-банк, А-Банк и Альфа-Банк Украина.

Как сообщал Укринформ, Национальный банк начал реализацию проекта BankID в 2015 году. Сейчас НБУ является владельцем системы и регулирует уже отношения между её участниками. Подключение к системе BankID для украинских банков, государственных учреждений и коммерческих предприятий – бесплатное.

По материалам УКРИНФОРМ
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