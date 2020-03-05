Sport Life предупреждает о изменении цен на абонементы из-за падения гривны

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Сеть фитнес клубов Sport Life предупреждает о возможном изменении цен на абонементы в связи с падением курса гривны. Об этом сообщил представитель компании. Как именно изменится цена на абонементы, собеседник не уточнил.
По информации отделов продаж, пока цена на абонементы начинается от 2900 гривен за полугодовую клубную карту.
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