😷 Ryanair массово отменяет рейсы в Европу: что делать пассажирам

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В Ryanair дали разъяснение, как сдать авиабилет, изменить даты или маршрут рейса, вернуть деньги за неиспользованный билет, а также проверить статус полета.
Об этом сообщается на официальном сайте авиакомпании.
Ryanair вынуждена отменить до 25% коротких рейсов в Италию на трехнедельный период с 17-го марта по 8-е апреля из-за распространения вируса Covid19.
Все пострадавшие клиенты были уведомлены по электронной почте и SMS, им предоставлена возможность запросить возврат денег за билеты, перебронировать или перенаправить свое путешествие.
Актуальная информация о статусе рейса доступна в личном кабинете на сайте или в приложении Ryanair.
Пока ограничения коснулись Италии, Иордании, Израиля, Грузии, Черногории и Чехии.
Нововведения будут действовать до 8 апреля. Конечная дата еще может измениться.
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