😷 Ryanair массово отменяет рейсы в Европу: что делать пассажирам

В Ryanair дали разъяснение, как сдать авиабилет, изменить даты или маршрут рейса, вернуть деньги за неиспользованный билет, а также проверить статус полета.

Об этом сообщается на официальном сайте авиакомпании.

Ryanair вынуждена отменить до 25% коротких рейсов в Италию на трехнедельный период с 17-го марта по 8-е апреля из-за распространения вируса Covid19.

Все пострадавшие клиенты были уведомлены по электронной почте и SMS, им предоставлена возможность запросить возврат денег за билеты, перебронировать или перенаправить свое путешествие.

Актуальная информация о статусе рейса доступна в личном кабинете на сайте или в приложении Ryanair.

Пока ограничения коснулись Италии, Иордании, Израиля, Грузии, Черногории и Чехии.

Нововведения будут действовать до 8 апреля. Конечная дата еще может измениться.

Справка Finance.ua:

Авиакомпания “Международные авиалинии Украины” также сокращает рейсы в ряд европейских стран, а также отменяет вторую частоту отдельных внутренних рейсов в пределах Украины.