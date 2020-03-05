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Microsoft ликвидировала крупную сеть вредоносных ботов

Microsoft ликвидировала крупную сеть вредоносных ботов

Компания Microsoft заявила, что была частью команды, которая ликвидировала международную сеть ботов-зомби. Сетевой бот Necurs заразил более девяти миллионов компьютеров. Necurs был ответственным за многочисленные мошеннические действия, включая кражу личной информации и отправку поддельных электронных писем с фармацевтической продукцией.

Киберпреступники используют бот-сети для удаленного захвата подключенных к Интернету устройств и установки вредоносного программного обеспечения. Программное обеспечение может использоваться для рассылки спама, сбора информации о том, для какой деятельности используется компьютер, или удаления информации без уведомления владельца.

Том Берт, вице-президент Microsoft по безопасности и доверию клиентов, заявил в своем блоге, что победа над Necurs стала результатом восьмилетнего планирования и координации с партнерами в 35 странах. Он сообщил, что предпринятые шаги “гарантируют, что преступники в этой сети больше не смогут использовать ключевые элементы своей инфраструктуры для выполнения кибератак”.

Ботнеты – это сети подключенных к Интернету вещей, которые выполняют автоматизированные задачи. Киберпреступники используют эти сети для отправки вредоносного программного обеспечения, называемого вредоносным ПО, которое может предоставить им удаленный доступ к компьютеру. После того, как вредоносное ПО установлено, эти преступники могут получать информацию с компьютера или использовать зараженные устройства для совершения новых атак или отправки спама.

По материалам Комментарии
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