Microsoft ликвидировала крупную сеть вредоносных ботов

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Компания Microsoft заявила, что была частью команды, которая ликвидировала международную сеть ботов-зомби. Сетевой бот Necurs заразил более девяти миллионов компьютеров. Necurs был ответственным за многочисленные мошеннические действия, включая кражу личной информации и отправку поддельных электронных писем с фармацевтической продукцией.
Киберпреступники используют бот-сети для удаленного захвата подключенных к Интернету устройств и установки вредоносного программного обеспечения. Программное обеспечение может использоваться для рассылки спама, сбора информации о том, для какой деятельности используется компьютер, или удаления информации без уведомления владельца.
Том Берт, вице-президент Microsoft по безопасности и доверию клиентов, заявил в своем блоге, что победа над Necurs стала результатом восьмилетнего планирования и координации с партнерами в 35 странах. Он сообщил, что предпринятые шаги “гарантируют, что преступники в этой сети больше не смогут использовать ключевые элементы своей инфраструктуры для выполнения кибератак”.
Ботнеты – это сети подключенных к Интернету вещей, которые выполняют автоматизированные задачи. Киберпреступники используют эти сети для отправки вредоносного программного обеспечения, называемого вредоносным ПО, которое может предоставить им удаленный доступ к компьютеру. После того, как вредоносное ПО установлено, эти преступники могут получать информацию с компьютера или использовать зараженные устройства для совершения новых атак или отправки спама.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Россия из-за падения рубля может "обвалить" мировые цены на зерно - экспертВчера, 21:30 - 6656 23
Шмыгаль объявил о вхождении Украины в мировой экономический кризис4 ч. назад - 2566 11
В Киеве пока не собираются прекращать отопительный сезонВчера, 20:20 - 1505 11
Панического вывода иностранных инвестиций из Украины нет – Нацбанк9 ч. назад - 1698 10
😷 В Киеве введут карантин из-за коронавируса11 ч. назад - 5464 8
Vodafone предлагает абонентам новую безлимитную услугу за 30 гривен13 ч. назад - 45548 6
Межбанк: "идеальный шторм" в самом разгаре11 ч. назад - 7908 3
😷 В Киеве введут карантин из-за коронавируса11 ч. назад - 5464 8
Что ждать от курса на этой неделе?8 ч. назад - 4980 5
😷 Ryanair массово отменяет рейсы в Европу: что делать пассажирам10 ч. назад - 4235
😷 Беспилотники и роботы: как коронавирус тестирует технологии Китая11 ч. назад - 589
😷Названы новые симптомы коронавирусаВчера, 12:34 - 3222
Вертолет для транспортировки инфицированных коронавирусом в Украине (фото)05.03.2020, 15:34 - 1519 3
Xiaomi представила игровые смартфоны с быстрой зарядкой (фото)04.03.2020, 14:10 - 954 1
Представлена международная версия смартфона Oppo Reno3 Pro (фото, видео)03.03.2020, 15:10 - 896 1