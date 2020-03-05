😷 Для нардепов ввели ограничения из-за коронавируса

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Народным депутатам настоятельно рекомендуют отменить или отсрочить служебные командировки за границу до изменения эпидемической ситуации в мире.
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение “О неотложных мерах по обеспечению устойчивой работы Верховной Рады Украины и ее органов”. Об этом сообщает информационное управление Аппарата ВРУ.
В документе говорится, что из-за распространения коронавируса в мире спикер призвал народных депутатов не ездить за границу, а в административных зданиях Рады принять необходимые меры, направленные на предотвращение распространения острых респираторных заболеваний.
“В связи с ситуацией, сложившейся в мире, в том числе в странах ЕС, в результате распространения острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом, с целью предотвращения возникновения и распространения массовых инфекционных заболеваний, обеспечения устойчивой работы ВРУ и ее органов на основании статьи 88 Конституции Украины, пунктов 7 и 8 статьи 78 Регламента ВРУ: народным депутатам Украины, работникам Аппарата ВРУ настоятельно рекомендую отменить или отсрочить служебные командировки за пределы Украины до изменения эпидемической ситуации в мире”, – говорится в сообщении.
Также в распоряжении руководителю Аппарата ВРУ Штучному В.В. поручено “принять необходимые профилактические, организационные и материально-технические меры, направленные на предотвращение распространения острых респираторных болезней в административных зданиях Верховной Рады Украины”.
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