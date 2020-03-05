Готовится законопроект, который не позволит возвращать банки их бывшим владельцам - Зеленский

Украина выполняет взятые на себя обязательства перед Международным валютным фондом, в том числе уже готовится законопроект, который бы не разрешил возвращать банки их прежним владельцам.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью для Bloomberg, передает Офис Президента.

«Мы уже выполнили больше, чем любое предыдущее правительство, и они (представители МВФ. – Ред.) это подтверждают. У нас осталась земля (земельная реформа. – Ред.) и банковский закон. Я взял на себя обязательство принять закон о земле и закончить с банковским законом – мы это сделаем», – подчеркнул Глава государства.

Президент Украины отметил, что сейчас идет работа над подготовкой законопроекта о функционировании банковской системы, который сделает невозможным возврат банков их бывшим владельцам.

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«Не только Офис Президента, не только (министр юстиции. – Ред.) Малюська, а еще большое количество специалистов, юристов – они работают. Думаю, нам нужно еще немного времени на согласование этого законопроекта», – сказал он.

Среди актуальных вопросов так называемого банковского законопроекта Глава государства назвал возможные проблемы с точки зрения оценки его конституционности.

«Я обеспокоен этим. Я неоднократно встречался с МВФ. Поэтому юристы все и прорабатывают”, – пояснил Президент.