В украинский IT-бизнес вложили больше $500 млн инвестиций

В украинский ИТ-бизнес в прошлом году вложили 544 млн долларов инвестиций, что есть рекордной отметкой, сообщил инвестиционный фонд AVentures Capital в своем ежегодном исследовании венчурного рынка Украины DealBook 2020.

Отмечается, что эта сумма на 199 миллионов больше показателя 2018 года.

Большинство полученных инвестиционных средств (77%) получили три компании: Grammarly, GitLab, People.ai. Они повышают свои конкурентные возможности, используя существующие в Украине возможности по исследованиям и разработке.

Основные инвесторы – международные фонды, такие как Iconiq Capital, General Catalyst, Goldman Sachs VC и другие.

Для локальных стартапов они главные инвесторы на начальных стадиях. По сравнению с 2018 годом объем сделок на ранних стадиях практически не изменился.

В то же время сообщалось, что в Украине в 2019 году объемы капитальных инвестиций выросли всего лишь на 15,5%, тогда как в 2018 году их рост составил 16,4%.