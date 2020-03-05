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Vodafone предлагает абонентам новую безлимитную услугу за 30 гривен

Vodafone предлагает абонентам новую безлимитную услугу за 30 гривен

Vodafone, один из самых популярных мобильных операторов в Украине, предлагает своим абонентам выгодную услугу – безлимитное пользование сервисом YouTube всего за 30 грн в месяц.

Услугу Vodafone Video Pass могут подключить абоненты предоплаты, которые пользуются такими тарифными планами как:

  • Family Vodafone;
  • Vodafone RED Extra;
  • Vodafone RED;
  • Vodafone RED 2015 года;
  • Vodafone SuperNet Start;
  • Vodafone Light+, а также Vodafone ZAHID.

При этом услуга уже входит в тарифные планы Vodafone SuperNet Pro, SuperNet Unlim и Joice и не требует дополнительной активации.

Чтобы подключить услугу, необходимо ввести *313*1# – эта комбинация активирует месячный пакет стоимостью 30 грн. Есть и другой вариант – подключить недельный пакет за 10 гривен. Для этого надо воспользоваться комбинацией *313*7#. При этом основной пакет услуг должен быть активным и оплаченным.

Следует отметить, что в стоимость пакета услуг Vodafone Video Pass не подключается подписка на такие сервисы, как Megogo и “Нетфликс”. Но абонент получает возможность просмотра контента без дополнительной тарификации трафика.

По материалам Today.ua
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