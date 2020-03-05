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На дорогах Украины установили 55 камер автофиксации из 1000 запланированных

На дорогах Украины установили 55 камер автофиксации из 1000 запланированных

На украинских дорогах сейчас установлено 55 камер автофиксации из более чем 1000 запланированных: часть передали “Укравтодору”, часть установлено в Киеве и Одесской области.

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

“30 камер передали на “Укравтодор” и они уже установлены, плюс 20 камер — город Киев обеспечили, это 50. И еще 5 камер, если я не ошибаюсь, по Одесской области. Расчетное количество — более 1000, но надо исходить не из самой цифры, а смотреть, как будет происходить изменение аварийности”, — отметил он.

Министр также добавил, что в марте 2020 года должен быть запущен механизм получения штрафов за нарушение правил дорожного движения.

“Уже технически все готово, теперь организационно в марте-месяце должно быть запущено. Мы договаривались, что первый месяц будет в пилотном режиме, то есть, сообщаем, информируем. А через месяц-полтора — будет полноценно работать система и будут поступать эти знаменитые “письма счастья”, — пояснил Криклий.

По материалам УНН
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