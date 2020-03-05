На дорогах Украины установили 55 камер автофиксации из 1000 запланированных

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На украинских дорогах сейчас установлено 55 камер автофиксации из более чем 1000 запланированных: часть передали “Укравтодору”, часть установлено в Киеве и Одесской области.
Об этом в эфире одного из телеканалов заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.
“30 камер передали на “Укравтодор” и они уже установлены, плюс 20 камер — город Киев обеспечили, это 50. И еще 5 камер, если я не ошибаюсь, по Одесской области. Расчетное количество — более 1000, но надо исходить не из самой цифры, а смотреть, как будет происходить изменение аварийности”, — отметил он.
Министр также добавил, что в марте 2020 года должен быть запущен механизм получения штрафов за нарушение правил дорожного движения.
“Уже технически все готово, теперь организационно в марте-месяце должно быть запущено. Мы договаривались, что первый месяц будет в пилотном режиме, то есть, сообщаем, информируем. А через месяц-полтора — будет полноценно работать система и будут поступать эти знаменитые “письма счастья”, — пояснил Криклий.
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