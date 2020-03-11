Renault анонсировал обновленный Kaptur (фото)

Компания Renault анонсировала рестайлинговую версию кроссовера Kaptur.

Новинка сохранила привычные формы и внешность, но получила заметное улучшение по технологиям, динамике, комфорту и практичности.

В основе рестайлингового кроссовера лежит модульная SUV-платформа нового поколения.

Автомобиль оснастят бензиновым двигателем TCe150 объемом 1,33 литра и мощностью 150 лошадиных сил. Также новинка получит автоматическую трансмиссию CVT X-Tronic нового поколения и интеллектуальную систему полного привода.



Фото: Motor.ru

Обновленный Kaptur получит улучшенную подвеску и рулевое управление с электроусилителем. Модель была создана в рамках стратегии по обновлению и расширению модельного ряда в классе SUV.



Фото: Motor.ru