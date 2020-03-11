Renault анонсировал обновленный Kaptur (фото)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Компания Renault анонсировала рестайлинговую версию кроссовера Kaptur.
Новинка сохранила привычные формы и внешность, но получила заметное улучшение по технологиям, динамике, комфорту и практичности.
В основе рестайлингового кроссовера лежит модульная SUV-платформа нового поколения.
Автомобиль оснастят бензиновым двигателем TCe150 объемом 1,33 литра и мощностью 150 лошадиных сил. Также новинка получит автоматическую трансмиссию CVT X-Tronic нового поколения и интеллектуальную систему полного привода.
Фото: Motor.ru
Обновленный Kaptur получит улучшенную подвеску и рулевое управление с электроусилителем. Модель была создана в рамках стратегии по обновлению и расширению модельного ряда в классе SUV.
Фото: Motor.ru
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина закрывает пассажирское авиасообщение с миромВчера, 10:24 - 3513 13
В Киеве начали блокировать банковские счета за неуплату штрафовВчера, 05:00 - 4128 12
Банковская система Украины готова к любым шокам — экспертВчера, 14:01 - 1632 5
Застройщики будут тратить на создание новых ЖК на 15-20% большеВчера, 20:01 - 1752 3
Как повлияет COVID-19 на украинский бизнес (исследование)Вчера, 12:19 - 4458 2
Hyundai показал, какой будет Elantra седьмого поколения (фото)Вчера, 04:35 - 11172
Как повлияет COVID-19 на украинский бизнес (исследование)Вчера, 12:19 - 4458 2
В Киеве начали блокировать банковские счета за неуплату штрафовВчера, 05:00 - 4128 12
Где в Европе больше всего жителей имеют собственное жилье (инфографика)Вчера, 09:13 - 3564 1
Украина закрывает пассажирское авиасообщение с миромВчера, 10:24 - 3513 13
😷 Беспилотники и роботы: как коронавирус тестирует технологии Китая11.03.2020, 11:10 - 1853
Вертолет для транспортировки инфицированных коронавирусом в Украине (фото)05.03.2020, 15:34 - 2318 4
Xiaomi представила игровые смартфоны с быстрой зарядкой (фото)04.03.2020, 14:10 - 1337 1
Представлена международная версия смартфона Oppo Reno3 Pro (фото, видео)03.03.2020, 15:10 - 1146 1
Ученые "превратили" нефть в алмаз (фото)29.02.2020, 10:10 - 4122