😷 Как коронавирус может повлиять на мировую экономику: три сценария

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Коронавирус может инфицировать не только население разных стран, но и экономику.
Чтобы узнать, какое влияние может оказать новая пандемия на мировую экономику, аналитики издания McKinsey и Oxford Economics представили три широких экономических сценария: быстрое восстановление, глобальное замедление и спад, вызванный коронавирусом.
Они также отмечают, что распространенный пессимистичный сценарий (который поддерживают как рынки, так и политики, поскольку они реагируют на вирус) превышает возможность более оптимистичного результата эволюции COVID-19.
Сценарий 1: быстрое восстановление
Сценарий 2: глобальное замедление
Сценарий 3: пандемия и рецессия
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