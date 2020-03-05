😷 Как коронавирус может повлиять на мировую экономику: три сценария

Коронавирус может инфицировать не только население разных стран, но и экономику.

Чтобы узнать, какое влияние может оказать новая пандемия на мировую экономику, аналитики издания McKinsey и Oxford Economics представили три широких экономических сценария: быстрое восстановление, глобальное замедление и спад, вызванный коронавирусом.

Они также отмечают, что распространенный пессимистичный сценарий (который поддерживают как рынки, так и политики, поскольку они реагируют на вирус) превышает возможность более оптимистичного результата эволюции COVID-19.

Сценарий 1: быстрое восстановление

Количество случаев инфицирования продолжает расти, учитывая высокую степень передачи вируса. Несмотря на значительную общественную реакцию. Поэтому пик общественного беспокойства наступит достаточно быстро (в течение одной-двух недель).

Сценарий предполагает, что влияние на молодых людей достаточно, чтобы они изменили некоторые ежедневные привычки (например, стали чаще мыть руки), но не настолько, чтобы они переходили “в режим выживания” и предпринимали меры, которые могли бы причинить вред, например, не посещали работу. Усложняющим фактором является то, что некоторые люди (водители и другие) могут продолжать работать, вопреки просьбе остаться дома, чтобы не потерять заработок.

В этом сценарии модель предполагает, что рост мирового ВВП к 2020 году упадет с предыдущих консенсус-оценок примерно до 2,0%. Основные факторы – падение ВВП Китая с почти 6% роста до примерно 4,6%, снижение ВВП на 0,5% в Восточной Азии и снижение на 0,3-0,5% для других крупных экономик мира. Экономика США восстановится к концу первого квартала.

Сценарий 2: глобальное замедление

Большинство стран не смогут достичь такого же быстрого контроля, как это удалось Китаю. В Европе и Соединенных Штатах передача вируса высока, но остается локализованной. Отчасти потому, что отдельные лица, фирмы и правительство принимают жесткие контрмеры (включая закрытие школ и отмену публичных мероприятий).

Для Соединенных Штатов сценарий предусматривает от 10 000 до 500 000 случаев заболевания. Предполагается один большой очаг с 40-50% всех случаев, два или три мелких центра с 10-15% всех случаев и много городов с несколькими десятками больных.

В этом сценарии наблюдается некоторое распространение в Африке, Индии и других густонаселенных районах, но способность к передаче вируса естественным образом снижается с началом весны в северном полушарии.

Потребительский шок сокращает рост мирового ВВП к 2020 году вдвое, до 1-1,5%, и приводит к замедлению мировой экономики. Хотя и не до ее рецессии.

Глобальное замедление больше коснется малых и средних компаний. Менее развитые экономики пострадают больше, чем развитые. Также не все сектора пострадают одинаково: сектор услуг, включая авиацию, путешествия и туризм, вероятно, пострадает больше всего. В этом сценарии авиакомпании пропускают пик туристического сезона летом, что приводит к банкротствам и консолидации во всем секторе.

В потребительских товарах резкое падение спроса, вероятно, будет означать отложенный спрос. Это важно для многих потребительских компаний (и их поставщиков), которые работают с минимальной маржой оборотного капитала. Но спрос вернется в мае-июне, поскольку беспокойство по поводу вируса спадет.

Влияние на большинство других секторов будет связано, в первую очередь, с падением национального и глобального ВВП , а не с прямым влиянием изменения поведения потребителей.

Сценарий 3: пандемия и рецессия

Этот сценарий похож на глобальное замедление, за исключением того, что вирус будет не сезонный (на него не повлияет весна в северном полушарии).

Рост заболеваемости продолжится во втором и третьем кварталах, что может перегрузить системы здравоохранения во всем мире и привести к возобновлению потребительского доверия к третьему и последнему кварталу.