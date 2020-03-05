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Американские ученые представили «тепловой камуфляж»

Американские ученые представили «тепловой камуфляж»

Инженеры из Калифорнийского университета в Сан-Диего представили прототип «умного» метаматериала, способного полностью скрыть носителя от тепловизоров, сообщает Naked Science.

В отличие от всех аналогов, система с успехом работает при различной температуре среды и быстро подстраивается под ее изменения. Ученые представили новинку в статье, опубликованной в журнале Advanced Functional Materials. Коротко о ней рассказывается в пресс-релизе Университета Сан-Диего.

Концепт, представленный командой профессора Жэнькунь Чэня, способен быстро нагреваться или остужаться, подстраиваясь под текущие условия среды. Менее чем за минуту он может поднять температуру своей внешней поверхности от 10 до 38 °С, при этом температура внутренних слоев остается комфортной для тела.

Для этого разработчики использовали мягкий, подобный воску, полимер с температурой плавления около 30 °С — как на поверхности кожи. В жару он делается более пластичным и текучим, а при более холодной температуре твердеет, хотя и сохраняет изолирующие свойства. А для маскировки внешние слои материала пронизаны тонкими и гибкими проводниками из сплавов с термоэлектрическими свойствами — способных выделять и поглощать тепловую энергию при прохождении тока.

Наконец, вся система подключается к аккумулятору и автоматически регулируется по беспроводной связи, нагревая или остужая поверхность материала в зависимости от температуры окружающей среды. По словам разработчиков, она позволяет активно маскировать объект в широком диапазоне температур, тогда как все существующие варианты «теплового камуфляжа» действуют пассивно, ограничивая перенос тепла от тела наружу, и срабатывают лишь в определенном узком диапазоне.

По материалам Hubs
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