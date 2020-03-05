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Судейский произвол по Укргазбанку - как доказательство отсутствия верховенства права и законодательной защиты прав кредиторов в Украине

Судейский произвол по Укргазбанку - как доказательство отсутствия верховенства права и законодательной защиты прав кредиторов в Украине

Реформированный Верховный Суд Украины, к сожалению, как и апелляционный, не дал надлежащей оценки всем обстоятельствам дела № 910/2605/19 и своим постановлением от 04.03.2020 года оставил в силе незаконное и несправедливое решение об отказе в удовлетворении иска Укргазбанка о взыскании задолженности по кредиту, предоставленному недобросовестному заемщику «Киев-Одежда».

Приняв такое решение, Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного хозяйственного суда Пилькова Константина Николаевича, Чумака Юрия Яковлевича и Дроботовой Татьяны Борисовны, не оправдал высокого доверия и позволил нанести ущерб государственному банку, откровенно способствуя мошенникам избежать ответственности и невозврате кредитов.

История судебных тяжб между банком и недобросовестным заемщиком «Киев-Одежда» длится не один год (с 2008 года). И чем эффективнее банк защищал свои законные права и интересы государства, тем чаще сталкивался с преступными схемами самого заемщика – до заговоров с госрегистраторами и представителями органов судебной власти.

В конце концов, защита интересов многочисленных клиентов и недопущения нанесения экономического ущерба государству со стороны недобросовестных заемщиков является главным приоритетом работы государственного Укргазбанка, но к сожалению, не Верховного Суда.

Надеясь, что Верховным Судом, для которого принцип верховенства права должен быть основополагающим, будет принято в конце концов законное и справедливое решение, банком была подана кассационная жалоба на произвольное решение Северного апелляционного хозяйственного суда об отказе в удовлетворении иска банка. Как результат – настолько вопиюще судейский произвол, что банк вынужден в очередной раз вынести это дело на рассмотрение общественности.

Несмотря на абсурдность ситуации по этому делу, Укргазбанк будет продолжать принимать все необходимые меры для предотвращения незаконного присвоения имущества и привлечения лиц, причастных к этой преступной схемы к ответственности согласно действующему законодательству.

По материалам Укргазбанк
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