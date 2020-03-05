Судейский произвол по Укргазбанку - как доказательство отсутствия верховенства права и законодательной защиты прав кредиторов в Украине

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Реформированный Верховный Суд Украины, к сожалению, как и апелляционный, не дал надлежащей оценки всем обстоятельствам дела № 910/2605/19 и своим постановлением от 04.03.2020 года оставил в силе незаконное и несправедливое решение об отказе в удовлетворении иска Укргазбанка о взыскании задолженности по кредиту, предоставленному недобросовестному заемщику «Киев-Одежда».
Приняв такое решение, Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного хозяйственного суда Пилькова Константина Николаевича, Чумака Юрия Яковлевича и Дроботовой Татьяны Борисовны, не оправдал высокого доверия и позволил нанести ущерб государственному банку, откровенно способствуя мошенникам избежать ответственности и невозврате кредитов.
История судебных тяжб между банком и недобросовестным заемщиком «Киев-Одежда» длится не один год (с 2008 года). И чем эффективнее банк защищал свои законные права и интересы государства, тем чаще сталкивался с преступными схемами самого заемщика – до заговоров с госрегистраторами и представителями органов судебной власти.
В конце концов, защита интересов многочисленных клиентов и недопущения нанесения экономического ущерба государству со стороны недобросовестных заемщиков является главным приоритетом работы государственного Укргазбанка, но к сожалению, не Верховного Суда.
Надеясь, что Верховным Судом, для которого принцип верховенства права должен быть основополагающим, будет принято в конце концов законное и справедливое решение, банком была подана кассационная жалоба на произвольное решение Северного апелляционного хозяйственного суда об отказе в удовлетворении иска банка. Как результат – настолько вопиюще судейский произвол, что банк вынужден в очередной раз вынести это дело на рассмотрение общественности.
Несмотря на абсурдность ситуации по этому делу, Укргазбанк будет продолжать принимать все необходимые меры для предотвращения незаконного присвоения имущества и привлечения лиц, причастных к этой преступной схемы к ответственности согласно действующему законодательству.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Расходы украинцев и немцев на еду (инфографика)Вчера, 14:47 - 8800 19
5 советов покупателям авто в салонахВчера, 21:29 - 13365 9
Повышение пенсий подорвало бюджет Пенсионного фонда – Госказначейство5 ч. назад - 4933 8
До 1 апреля обязательно нужно заключить декларацию с врачом (инфографика)Позавчера, 08:58 - 21820 7
Российский рубль и акции нефтяников резко упали6 ч. назад - 2841 4
5 советов покупателям авто в салонахВчера, 21:29 - 13365 9
Государственные исполнители смогут блокировать счета должниковВчера, 18:37 - 8310 4
Межбанк: рынку грозит "идеальный шторм"5 ч. назад - 7322 3
Рабочие случайно обнаружили клад 1000-летних арабских золотых монет16 ч. назад - 5365
Повышение пенсий подорвало бюджет Пенсионного фонда – Госказначейство5 ч. назад - 4933 8
😷Названы новые симптомы коронавируса4 ч. назад - 714
Вертолет для транспортировки инфицированных коронавирусом в Украине (фото)05.03.2020, 15:34 - 1114
Xiaomi представила игровые смартфоны с быстрой зарядкой (фото)04.03.2020, 14:10 - 800 1
Представлена международная версия смартфона Oppo Reno3 Pro (фото, видео)03.03.2020, 15:10 - 785 1
Ученые "превратили" нефть в алмаз (фото)29.02.2020, 10:10 - 3389