В январе отчисления эконалога в госбюджет составили почти 50 млн грн

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В январе украинские предприятия уплатили в госбюджет 47,9 млн грн экологического налога.
По состоянию на 1 февраля больше всего экологического налога отчислили предприятия Днепропетровской области – 12,09 млн грн, а также Донецкой области – 11,2 млн грн.
В топ-10 предприятий – плательщиков экологического налога вошли такие предприятия ГМК:
Напомним, в 2019 году ставку эконалога в Украине повысили почти в 25 раз – с 0,41 грн/т до 10 грн/т.
В соответствии с действующим Налоговым кодексом экологический налог распределяется между бюджетами разных уровней в следующих пропорциях:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Повышение пенсий подорвало бюджет Пенсионного фонда – ГосказначействоВчера, 11:00 - 12637 14
Межбанк: рынку грозит "идеальный шторм"Вчера, 11:16 - 11257 11
Государственные исполнители смогут блокировать счета должниковПозавчера, 18:37 - 11897 10
😷 В лучшем случае от коронавируса погибнет 15 млн человек, а мировой ВВП потеряет $2,4 трлн - Business InsiderВчера, 09:13 - 5612 8
В Киеве пока не собираются прекращать отопительный сезонВчера, 20:20 - 324 4
Повышение пенсий подорвало бюджет Пенсионного фонда – ГосказначействоВчера, 11:00 - 12637 14
Межбанк: рынку грозит "идеальный шторм"Вчера, 11:16 - 11257 11
В правительстве обещают индексацию пенсий в течение годаВчера, 10:05 - 5796
😷 В лучшем случае от коронавируса погибнет 15 млн человек, а мировой ВВП потеряет $2,4 трлн - Business InsiderВчера, 09:13 - 5612 8
Нефедов объяснил провал таможенных поступлений в бюджетВчера, 08:49 - 5289 4
😷Названы новые симптомы коронавирусаВчера, 12:34 - 1508
Вертолет для транспортировки инфицированных коронавирусом в Украине (фото)05.03.2020, 15:34 - 1229 2
Xiaomi представила игровые смартфоны с быстрой зарядкой (фото)04.03.2020, 14:10 - 848 1
Представлена международная версия смартфона Oppo Reno3 Pro (фото, видео)03.03.2020, 15:10 - 817 1
Ученые "превратили" нефть в алмаз (фото)29.02.2020, 10:10 - 3488