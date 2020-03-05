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В январе отчисления эконалога в госбюджет составили почти 50 млн грн

В январе отчисления эконалога в госбюджет составили почти 50 млн грн

В январе украинские предприятия уплатили в госбюджет 47,9 млн грн экологического налога.

По состоянию на 1 февраля больше всего экологического налога отчислили предприятия Днепропетровской области – 12,09 млн грн, а также Донецкой области – 11,2 млн грн.

В топ-10 предприятий – плательщиков экологического налога вошли такие предприятия ГМК:

  • Северный ГОК – 14,7 млн грн;
  • ММК им. Ильича – 5,9 млн грн;
  • «АрселорМиттал Кривой Рог» – 5 млн грн;
  • «Азовсталь» – 3,4 млн грн.

Напомним, в 2019 году ставку эконалога в Украине повысили почти в 25 раз – с 0,41 грн/т до 10 грн/т.

В соответствии с действующим Налоговым кодексом экологический налог распределяется между бюджетами разных уровней в следующих пропорциях:

  • местные бюджеты – 55% (кроме налогов на выбросы СО2, а также образование и хранение радиоактивных отходов, которые полностью зачисляются в госбюджет);
  • государственный бюджет – 45%.
По материалам Hubs
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