В январе отчисления эконалога в госбюджет составили почти 50 млн грн

В январе украинские предприятия уплатили в госбюджет 47,9 млн грн экологического налога.

По состоянию на 1 февраля больше всего экологического налога отчислили предприятия Днепропетровской области – 12,09 млн грн, а также Донецкой области – 11,2 млн грн.

В топ-10 предприятий – плательщиков экологического налога вошли такие предприятия ГМК:

Северный ГОК – 14,7 млн грн;

ММК им. Ильича – 5,9 млн грн;

«АрселорМиттал Кривой Рог» – 5 млн грн;

«Азовсталь» – 3,4 млн грн.

Напомним, в 2019 году ставку эконалога в Украине повысили почти в 25 раз – с 0,41 грн/т до 10 грн/т.

В соответствии с действующим Налоговым кодексом экологический налог распределяется между бюджетами разных уровней в следующих пропорциях:

местные бюджеты – 55% (кроме налогов на выбросы СО2, а также образование и хранение радиоактивных отходов, которые полностью зачисляются в госбюджет);