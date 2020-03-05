Celestiq станет самой дорогой моделью в истории Cadillac (фото)

Электрический седан Cadillac Celestiq, который должен появиться в продаже к 2022 году, станет самым дорогим автомобилем в истории бренда Cadillac. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на заявление президента Cadillac Стива Карлайла.

Утверждается, что Cadillac Celestiq будет стоить от 200 000 долларов. Ранее ещё ни одна модель Cadillac так дорого не стоила, хотя под этим брендом уже многие десятки лет выпускают роскошные машины. Мы не учитываем автомобили, сделанные этой компанией в единичных экземплярах. Речь идет про серийные модели.

Пока ещё самой дорогой серийной моделью Cadillac можно считать Cadillac Eldorado Brougham 1957 года. В 1957 году он стоил 13 074 доллара, что сейчас эквивалентно 120 000 долларам.



Cadillac Celestiq

Celestiq будут собирать вручную в ограниченных количествах. То есть речь идет про действительно уникальный автомобиль, который должен полностью соответствовать своей цене. К сожалению, про его электрическую силовую установку пока ещё ничего не известно. Мы также не знаем его запас хода.

К 2022 году Cadillac планирует разработать и выпустить на рынок ещё один электромобиль – внедорожник Lyriq. Его концепт должны показать в апреле нынешнего года на автосалоне в Нью-Йорке.