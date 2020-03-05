Торговый оборот аграрки между Украиной и ЕС достиг рекорда

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В прошлом году торговля сельскохозяйственной продукцией между Украиной и Евросоюзом превысила рекордный показатель 2018 года почти на 18% и достигла $10,6 млрд. При этом положительное сальдо для нашей страны составило $4,3 млрд. В 2019-м Украина импортировала аграрной продукции из стран ЕС на $3,1 млрд, что на 16,3% больше, чем в 2018-м.
Об этом сообщил замдиректора Национального научного центра (ННЦ) “Институт аграрной экономики”, член-корреспондент НААН Николай Пугачев.
Учитывая главные товары, структура импорта Украины в 2019-м выглядела следующим образом:
По словам Пугачева, главными европейскими партнерами для Украины оставались такие страны (они создают более 78% суммарного отечественного торгового оборота аграрной промышленности с ЕС):
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