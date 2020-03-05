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Торговый оборот аграрки между Украиной и ЕС достиг рекорда

Торговый оборот аграрки между Украиной и ЕС достиг рекорда

В прошлом году торговля сельскохозяйственной продукцией между Украиной и Евросоюзом превысила рекордный показатель 2018 года почти на 18% и достигла $10,6 млрд. При этом положительное сальдо для нашей страны составило $4,3 млрд. В 2019-м Украина импортировала аграрной продукции из стран ЕС на $3,1 млрд, что на 16,3% больше, чем в 2018-м.

Об этом сообщил замдиректора Национального научного центра (ННЦ) “Институт аграрной экономики”, член-корреспондент НААН Николай Пугачев.

Учитывая главные товары, структура импорта Украины в 2019-м выглядела следующим образом:

  • больше всего Украина потратила на покупку у стран ЕС именно напитков (в большинстве алкогольных) – $343 млн;
  • разных пищевых продуктов, экстрактов и концентратов Украина закупила на $314 млн;
  • табака и изделий из него – на $279 млн (с 2018-го плюс 60%);
  • отходов, продуктов для кормления животных – на $190 млн;
  • шоколада и какао-бобов на $184 млн;
  • мясной продукции – на $147 млн;
  • масличных семян – на $140 млн.

По словам Пугачева, главными европейскими партнерами для Украины оставались такие страны (они создают более 78% суммарного отечественного торгового оборота аграрной промышленности с ЕС):

  • Нидерланды, Польша, Испания, Германия, Италия, Франция, Бельгия (в течение последних двух лет прочно закрепилась в этом списке).
По материалам УБР
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