Торговый оборот аграрки между Украиной и ЕС достиг рекорда

В прошлом году торговля сельскохозяйственной продукцией между Украиной и Евросоюзом превысила рекордный показатель 2018 года почти на 18% и достигла $10,6 млрд. При этом положительное сальдо для нашей страны составило $4,3 млрд. В 2019-м Украина импортировала аграрной продукции из стран ЕС на $3,1 млрд, что на 16,3% больше, чем в 2018-м.

Об этом сообщил замдиректора Национального научного центра (ННЦ) “Институт аграрной экономики”, член-корреспондент НААН Николай Пугачев.

Учитывая главные товары, структура импорта Украины в 2019-м выглядела следующим образом:

больше всего Украина потратила на покупку у стран ЕС именно напитков (в большинстве алкогольных) – $343 млн;

разных пищевых продуктов, экстрактов и концентратов Украина закупила на $314 млн;

табака и изделий из него – на $279 млн (с 2018-го плюс 60%);

отходов, продуктов для кормления животных – на $190 млн;

шоколада и какао-бобов на $184 млн;

мясной продукции – на $147 млн;

масличных семян – на $140 млн.

По словам Пугачева, главными европейскими партнерами для Украины оставались такие страны (они создают более 78% суммарного отечественного торгового оборота аграрной промышленности с ЕС):