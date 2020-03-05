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Сервис курьерской доставки Glovo начал работу еще в одном городе

Сервис курьерской доставки Glovo начал работу еще в одном городе

Сервис Glovo запустился в шестнадцатом городе Украины – в Сумах. В зону покрытия сервиса вошла территория между железной дорогой на севере и Сумским Государственным Университетом на юге, в пределах улиц Степана Бандеры на западе и Героев Крут на востоке.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Приложение Glovo имеет 8 баблов, которые предлагают различные опции для заказа доставки.
  
Для особых потребностей пользователей в приложении есть опция «Курьер». Данная услуга позволяет:

  • передать любой предмет в зоне действия сервиса;
  • размер доставки не должен превышать габариты фирменного рюкзака 40х40х30 и вес 9 кг;
  • за прочие пожелания пользователей отвечает бабл «Что угодно». Все очень просто: вы указываете в поле желаемый товар, а курьер приобретет и доставит его из любого магазина или ресторана, предварительно согласовав это с вами. Стоимость доставки из этого бабла рассчитывается автоматически, в зависимости от преодоленного курьером расстояния;
  • отследить маршрут курьера можно на карте приложения в реальном времени, а в случае необходимости связаться с ним.


Glovo

Как пользоваться сервисом:

  • загрузить бесплатное приложение с App Store и Google Play на смартфон;
  • создать учетную запись;
  • выбрать способ оплаты;
  • сделать первый заказ.

Справка Finance.ua:

  • В Украине сервис Glovo начал работу в октябре 2018 года.
  • Сервис уже работает в Киеве и частично в Киевской области (Вишневое и Софиевская Борщаговка), и еще в 15 городах – Харькове, Днепре, Одессе, Львове, Запорожье, Виннице, Полтаве, Николаеве, Херсоне, Чернигове, Черкассах, Житомире, Ивано Франковске, Черновцах и Сумах.

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По материалам Finance.UA
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