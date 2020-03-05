Сервис курьерской доставки Glovo начал работу еще в одном городе

Сервис Glovo запустился в шестнадцатом городе Украины – в Сумах. В зону покрытия сервиса вошла территория между железной дорогой на севере и Сумским Государственным Университетом на юге, в пределах улиц Степана Бандеры на западе и Героев Крут на востоке.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Приложение Glovo имеет 8 баблов, которые предлагают различные опции для заказа доставки.



Для особых потребностей пользователей в приложении есть опция «Курьер». Данная услуга позволяет:

передать любой предмет в зоне действия сервиса;

размер доставки не должен превышать габариты фирменного рюкзака 40х40х30 и вес 9 кг;

за прочие пожелания пользователей отвечает бабл «Что угодно». Все очень просто: вы указываете в поле желаемый товар, а курьер приобретет и доставит его из любого магазина или ресторана, предварительно согласовав это с вами. Стоимость доставки из этого бабла рассчитывается автоматически, в зависимости от преодоленного курьером расстояния;

отследить маршрут курьера можно на карте приложения в реальном времени, а в случае необходимости связаться с ним.



Glovo

Как пользоваться сервисом:

загрузить бесплатное приложение с App Store и Google Play на смартфон;

создать учетную запись;

выбрать способ оплаты;

сделать первый заказ.

Справка Finance.ua:

В Украине сервис Glovo начал работу в октябре 2018 года.

Сервис уже работает в Киеве и частично в Киевской области (Вишневое и Софиевская Борщаговка), и еще в 15 городах – Харькове, Днепре, Одессе, Львове, Запорожье, Виннице, Полтаве, Николаеве, Херсоне, Чернигове, Черкассах, Житомире, Ивано Франковске, Черновцах и Сумах.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫