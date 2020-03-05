Сервис курьерской доставки Glovo начал работу еще в одном городе

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Сервис Glovo запустился в шестнадцатом городе Украины – в Сумах. В зону покрытия сервиса вошла территория между железной дорогой на севере и Сумским Государственным Университетом на юге, в пределах улиц Степана Бандеры на западе и Героев Крут на востоке.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Приложение Glovo имеет 8 баблов, которые предлагают различные опции для заказа доставки.
Для особых потребностей пользователей в приложении есть опция «Курьер». Данная услуга позволяет:
Glovo
Как пользоваться сервисом:
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