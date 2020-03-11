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Tesla преодолела отметку в миллион электрокаров

Tesla преодолела отметку в миллион электрокаров

Компания Tesla стала первым автопроизводителем, который построил один миллион электрокаров.

Об этом сообщает AutoWeek со ссылкой на заявление американской марки.

Отмечается, что Tesla произвела свою миллионную машину в Америке. Ею стал электрический кроссовер Model Y. Это важный момент не только для компании Илона Маска, но и для всего автомобильного мира в целом. Компания показала, что возможно “выжить”, производя только “зеленые” авто.

История Tesla началась 12 лет назад с выпуска своего первого электрокара Roadster. Этот автомобиль не принес огромного спроса на продукцию бренда, а рост компании начался с выходом на рынок седана Model S.

С этим автомобилем Tesla удалось зарекомендовать себя во всем мире как интересный новый бренд. Первый внедорожник, Model X, увеличил успех, но более доступная Model 3 дала бренду еще больше с точки зрения масштабов продаж.

В настоящее время Tesla является одним из самых ценных производителей автомобилей в мире и расширяет свои производственные мощности в значительных масштабах.

По материалам ТСН
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