Tesla преодолела отметку в миллион электрокаров

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Компания Tesla стала первым автопроизводителем, который построил один миллион электрокаров.
Об этом сообщает AutoWeek со ссылкой на заявление американской марки.
Отмечается, что Tesla произвела свою миллионную машину в Америке. Ею стал электрический кроссовер Model Y. Это важный момент не только для компании Илона Маска, но и для всего автомобильного мира в целом. Компания показала, что возможно “выжить”, производя только “зеленые” авто.
История Tesla началась 12 лет назад с выпуска своего первого электрокара Roadster. Этот автомобиль не принес огромного спроса на продукцию бренда, а рост компании начался с выходом на рынок седана Model S.
С этим автомобилем Tesla удалось зарекомендовать себя во всем мире как интересный новый бренд. Первый внедорожник, Model X, увеличил успех, но более доступная Model 3 дала бренду еще больше с точки зрения масштабов продаж.
В настоящее время Tesla является одним из самых ценных производителей автомобилей в мире и расширяет свои производственные мощности в значительных масштабах.
Congratulations Tesla team on making our 1,000,000th car!! pic.twitter.com/5M99a9LLQi— Elon Musk (@elonmusk) March 10, 2020
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