Топ-5 культовых автомобилей, которые пришли к нам из 90-ых

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Гибридные авто и электромобили – это, конечно, хорошо. Но последние годы ХХ века могут с гордостью представить свои собственные культовые автомобили, которые уже тогда поражали воображение своими мощными характеристиками.
Mercedes-Benz E-Class (W124)
Седан бизнес-класса Mercedes-Benz W124 выпускался с 1984 по 1996 год. Сегодня тысячи автомобилей этой модели ездят по дорогам всего мира. Бензиновые инжекторные моторы объемом от 2,0 до 5,0 литров выхаживают до 500 000 километров, а дизели и вовсе считаются “миллионниками”. Самое главное – надлежащий уход за этими автомобилями.
BMW 5 Series E34
Оставшиеся на дорогах модели BMW E34, как и двадцать лет назад, отличаются хорошей динамикой, чуткой управляемостью, комфортом при длительных поездках. Выбирая подержанный автомобиль, не стоит брать бензиновые двигатели объемом до 3 литров, поскольку они слишком слабы. V-образные 8-цилиндровые и турбодизели также стоит избегать по причине меньшего ресурса и дорогого ремонта.
Audi A6 (C4)
От начала и до середины 90-х годов немецкие седаны Audi 100 были популярны из-за оцинкованного кузова и полного привода. В наши дни эти машины популярны благодаря тому ж таки кузову, который отличается долговечностью. Также свою роль играет низкая стоимость.
Volkswagen Passat B3/B4
Volkswagen Passat – автомобиль более низкого класса, чем его предшественники. Тем не менее, этот автомобиль завоевал статус легенды 1990-х. Passat B3 начали выпускать в 1988 году, а в 1993 был проведен рестайлинг, который существенно изменил внешний облик автомобиля. Автомобили Passat B3/B4 известны как неприхотливые машины с очень надежной подвеской и долговечным двигателем. Также их можно приобрести по весьма умеренной цене.
Honda Accord
Многочисленные седаны Honda Accord оставили после себя множество хвалебных отзывов. Японские машины 1990-х имеют хорошую динамику и богатую комплектацию. Цены на подержанные Accord более чем доступные. К сожалению, в украинских реалиях эти автомобили довольно быстро снашиваются, а приобрести новые детали – недешевая роскошь.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Пенсионном фонде отчитались о размере выплат и количестве пенсионеровВчера, 08:00 - 30848 14
Минэкоэнерго предлагает запретить одноразовые пакетики в магазинахВчера, 09:13 - 1288 14
Зеленский: Мы ликвидируем Строительную инспекциюВчера, 14:13 - 1878 11
Адреса установленных камер видеофиксации нарушений ПДД в Киеве (карта)Вчера, 10:05 - 4909 10
Чистые международные резервы НБУ выросли до $17,3 миллиардаВчера, 11:01 - 1679 9
В Пенсионном фонде отчитались о размере выплат и количестве пенсионеровВчера, 08:00 - 30848 14
😷 В Новой Почте рассказали, как будут работать в условиях карантинаВчера, 11:16 - 11550 3
Курс биткоина продолжает крутое падениеВчера, 09:47 - 7022 5
Курс наличного доллараВчера, 12:32 - 6147
Адреса установленных камер видеофиксации нарушений ПДД в Киеве (карта)Вчера, 10:05 - 4909 10
😷 Беспилотники и роботы: как коронавирус тестирует технологии Китая11.03.2020, 11:10 - 1697
Вертолет для транспортировки инфицированных коронавирусом в Украине (фото)05.03.2020, 15:34 - 2181 4
Xiaomi представила игровые смартфоны с быстрой зарядкой (фото)04.03.2020, 14:10 - 1254 1
Представлена международная версия смартфона Oppo Reno3 Pro (фото, видео)03.03.2020, 15:10 - 1097 1
Ученые "превратили" нефть в алмаз (фото)29.02.2020, 10:10 - 3963