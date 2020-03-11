Электростанция занялась майнингом биткоинов при помощи "лишней" энергии

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Как стало известно, Нью-Йоркская электростанция Greenidge Generation занялась майнингом биткоинов, используя для этого “лишнюю” энергию – ту самую энергию, которую невозможно хранить. Таким образом специалисты добывают до 5,5 BTC в день.
Читайте также: Чиновники Южно-Украинской АЭС майнили криптовалюту в режимном помещении станции
Если верить данным американского издания Bloomberg, частная инвестиционная компания, которая и выступила с инициативой по подобному использованию “лишней” электроэнергии, установила около 7 тыс. единиц майнингового оборудования, благодаря чему и удалось достичь таких высоких показателей добычи биткоинов. Таким образом, электростанция в день генерирует криптовалюты на 45 тыс. долларов!
Напомним, что сама электростанция была построена еще в начале XX века – в 1937 году. Сначала она работала только на угле, но в дальнейшем ее переоборудовали, благодаря чему комплекс стал работать на природном газе.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Кого должны штрафовать за нарушение ПДД, если за рулем не владелец8 ч. назад - 5190 7
Застройщики будут тратить на создание новых ЖК на 15-20% большеВчера, 20:01 - 5088 6
Банковская система Украины готова к любым шокам — экспертВчера, 14:01 - 2611 6
Как повлияет COVID-19 на украинский бизнес (исследование)Вчера, 12:19 - 8470 6
Что делать, если банк выставил счет за пользование картой, о которой вы забыли: объяснение НБУ9 ч. назад - 42148 3
Что делать, если банк выставил счет за пользование картой, о которой вы забыли: объяснение НБУ9 ч. назад - 42148 3
Кого должны штрафовать за нарушение ПДД, если за рулем не владелец8 ч. назад - 5190 7
Застройщики будут тратить на создание новых ЖК на 15-20% большеВчера, 20:01 - 5088 6
Renault анонсировал обновленный Kaptur (фото)18 ч. назад - 3451 1
😷 Какие пандемии пережило человечество до коронавирусаВчера, 21:02 - 3019
😷 Беспилотники и роботы: как коронавирус тестирует технологии Китая11.03.2020, 11:10 - 2201
Вертолет для транспортировки инфицированных коронавирусом в Украине (фото)05.03.2020, 15:34 - 2479 6
Xiaomi представила игровые смартфоны с быстрой зарядкой (фото)04.03.2020, 14:10 - 1396 1
Представлена международная версия смартфона Oppo Reno3 Pro (фото, видео)03.03.2020, 15:10 - 1186 1
Ученые "превратили" нефть в алмаз (фото)29.02.2020, 10:10 - 4255