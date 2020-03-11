Электростанция занялась майнингом биткоинов при помощи "лишней" энергии

Как стало известно, Нью-Йоркская электростанция Greenidge Generation занялась майнингом биткоинов, используя для этого “лишнюю” энергию – ту самую энергию, которую невозможно хранить. Таким образом специалисты добывают до 5,5 BTC в день.

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Если верить данным американского издания Bloomberg, частная инвестиционная компания, которая и выступила с инициативой по подобному использованию “лишней” электроэнергии, установила около 7 тыс. единиц майнингового оборудования, благодаря чему и удалось достичь таких высоких показателей добычи биткоинов. Таким образом, электростанция в день генерирует криптовалюты на 45 тыс. долларов!

Напомним, что сама электростанция была построена еще в начале XX века – в 1937 году. Сначала она работала только на угле, но в дальнейшем ее переоборудовали, благодаря чему комплекс стал работать на природном газе.