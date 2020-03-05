Милованов объяснил, почему женщины зарабатывают меньше мужчин

Женщины больше проводят времени вне рынка труда и поэтому у них меньше времени на развитие навыков и карьеры.

Об этом написал экс-министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов на своей странице в FACEBOOK.

5 причин, по которым у женщин могут быть меньше зарплаты, чем у мужчин.

“По данным Госстата женщины в среднем получают на 22-23% меньшую зарплату, чем мужчины. Почему так? Госстат не предоставляет достаточно данных, чтобы ответить на этот вопрос. Поэтому я могу предложить 5 возможных причин”, – пишет Милованов.

Почему же женщины зарабатывают меньше мужчин:

за ту же должность женщинам платят меньше, но это легко доказать и обжаловать в судах. Поэтому это маловероятно;

в компаниях, где платят больше, владельцы предпочитают мужчин. “Это чисто теоретическая возможность, в которую я не верю и в отношении которой у меня нет подтверждения”, – отмечает экс-министр;

культура и стереотипы в обществе предпочитают мужчин при продвижении в карьере. Таким образом, на высших должностях с большими зарплатами становится больше мужчин. По мнению Милованова, это потенциально возможно, как гипотеза;

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женщины больше проводят времени вне рынка труда (работа на дому, дети и т.д.) и поэтому имеют меньше времени на развитие навыков и карьеры. Если это так, то государственная политика и осовременивания рынка труда (частичная занятость, работа из дому…) могут помочь исправить эту проблему;

есть «типично мужские» должности и «типично женские». Типично мужские должности предполагают более высокую зарплату. “Лично я не верю в «типично мужские» и «типично женские» должности. Но предполагаю, что общество может в такое верить, особенно когда это касается руководящих должностей. Эта причина схожа с причиной 3. Там говорится о скорости в продвижении в карьере. Здесь не о возможности получить определенного типа должности”, – пишет экс-чиновник.

Справка Finance.ua:

По данным Госстата, среднемесячная зарплата женщин в четвертом квартале 2019 г. составляет 9935 грн или 78,1% от зарплаты мужчин (12 718 грн).

Женщины стали зарабатывать больше по сравнению с мужчинам: в I квартале 2019 г. зарплата женщин была 8473 грн 77,2% от зарплаты мужчин (10 968 грн); во II квартале – 9210 грн или 77,8% от зарплаты мужчин (11 838 грн); в III квартале – 9 348,42 грн или 75,7% от зарплаты мужчин (12 350 грн).

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