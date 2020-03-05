Милованов объяснил, почему женщины зарабатывают меньше мужчин

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Женщины больше проводят времени вне рынка труда и поэтому у них меньше времени на развитие навыков и карьеры.
Об этом написал экс-министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов на своей странице в FACEBOOK.
5 причин, по которым у женщин могут быть меньше зарплаты, чем у мужчин.
“По данным Госстата женщины в среднем получают на 22-23% меньшую зарплату, чем мужчины. Почему так? Госстат не предоставляет достаточно данных, чтобы ответить на этот вопрос. Поэтому я могу предложить 5 возможных причин”, – пишет Милованов.
Почему же женщины зарабатывают меньше мужчин:
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