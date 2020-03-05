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В Украине уменьшилось количество мошенничеств с платежными картами - Нацбанк (инфографика)

В Украине уменьшилось количество мошенничеств с платежными картами - Нацбанк (инфографика)

По итогам 2019 года убытки от незаконных действий с платежными картами существенно уменьшились по сравнению с 2018 годом.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Количество и суммы убытков от мошенничества с картами:

  • За прошлый год сумма убытков от незаконных действий с платежными картами составляла 0,0042% от общего объема всех операций с платежными картами (в 2018 году – 0,0092%, в 2017 году – 0,0077%). То есть на один миллион гривен расходных операций с использованием платежных карт в 2019 году лишь 42 гривны приходилось на незаконные действия/сомнительные операции. Это вдвое меньше, чем в позапрошлом году;
  • В среднем на одну незаконную операцию в 2019 году приходилось около 2100 гривен, что на 16% меньше, чем в 2018 году (2500 гривен);
  • в целом количество незаконных действий с платежными картами, по которым понесены убытки, за прошлый год снизилась на треть – до 71 900 случаев (в 2018 году – 105,5 тыс. случаев);
  • наибольшее количество незаконных действий с платежными картами в 2019 году проходила в сети Интернет – 41,4 тыс. случаев (58% от общего количества). В то же время по сравнению с 2018 годом этот показатель уменьшился почти вдвое;
  • почти сравнялись по количеству и суммам незаконных действий операции с использованием банкоматов и оплаты в торговой сети.

Самый популярный метод мошенничества – метод социальной инженерии:

  • речь идет о введении в заблуждение граждан любыми способами для того, чтобы они разгласили собственные персональные данные, реквизиты платежных карточек, коды/пароли или осуществили перевод средств под психологическим воздействием в пользу мошенников;
  • в большинстве случаев преступники пытаются выдать себя за сотрудников банка или Национального банка (например, службы безопасности) и активно начинают выспрашивать личную информацию и другие данные.

Как избежать мошенничества с платежными картами:

  • Не разглашать реквизиты платежных карт (срок действия, код CVС2/CVV2, ПИН-код) и персональные данные, а также логин/пароль для входа в веббанкинг, одноразовые пароли для проведения дополнительной аутентификации и тому подобное;
  • не отвечать на подозрительные телефонные звонки, а в случае сомнений – обращаться в банк-эмитент платежной карты, контролировать платежи и переводы, а также проверять состояние своих счетов;
  • следует применять лимиты на проведение операций с использованием платежных карт, прежде всего в сети интернет;
  • пользоваться услугами sms-информирования о совершенных операциях.


bank.gov.ua

Справка Finance.ua:

  • По результатам исследования KPMG, в период 2015 – 2018 гг. расширилась типология мошеннических действий, которые сейчас включают кражу персональных данных и установление контроля за счетами жертв, кибератаки.

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По материалам Finance.UA
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