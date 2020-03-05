Новый AppFood — следующий шаг к созданию сети инновационных заведений

Недавно львовский предприниматель и бизнесмен, Рафал Шиманский, открыл во Львове нестандартное заведение быстрого питания.

AppFood — именно так назвал Рафал свое заведение — поразил гостей своей концепцией, новым подходом и автоматизированным сервисом. Кроме того, вкусная домашняя кухня и яркий интерьер — стали приятным дополнением к уникальной идеи.

Рафал пытался создать заведение, которое бы предлагало полноценный комфорт: быстрый и качественный сервис, отсутствие негативного опыта, вкусные блюда, интересный и привлекательный дизайн. К тому же, Рафал оборудовал заведение новейшими технологиями — беспроводное зарядное устройство, движущаяся лента, контейнеры для сортировки мусора. Он создал заведение с европейскими стандартами и уникальным форматом.

AppFood быстро стал одним из самых любимых мест во Львове не только для тех, кто имеет цель — быстро поесть посреди рабочего дня, но и для тех, кто хочет неспешно насладиться пищей в уютном месте.

Именно из-за такого расположения со стороны посетителей, Рафал решился на открытие второго заведения, которое станет первым шагом на пути к открытию целой сети.

Новый ресторан — AppFood имеет измененный интерьер в темных тонах. Если первый AppFood привлекал яркими комиксами на стенах, то его последователь — чувством стиля и сдержанностью цветов.

Концепция заведения остается неизменной, ведь именно благодаря ценностям, которые Рафал вложил в основу и на которых строил AppFood, принесли заведению любовь посетителей.

Незначительных изменений ожидает меню ресторана, ведь там появится новая позиция — AppKebab, дополнительное мясное блюдо. Все меню AppFood строится по собственным рецептам жены Рафала — Натальи.

Кухня AppFood — преимущественно польские блюда. Рафалу было важно создать заведение с традиционной польской кухней, ведь за годы жизни во Львове, ему так и не удалось найти то идеальное место.

Новый AppFood, как и его предшественник, предлагают гостям мясные блюда:

AppMeat — сочный шашлык в нежном или пикантном соусе.

Горячие блюда:

AppSoup — четыре вида супов, которые чередуются по два каждый день, чтобы гости непременно возвращались и пробовали все предложенные вкусы.

Гарниры:

AppChips — классический картофель фри, ведь он и так идеален.

AppZap — польская запеканка с сыром и грибами, можно добавить салями, а можно и без.

Морепродукты:

AppShrimp — спешл блюдо от шеф-повара заведения. Креветки покрытые кляром темпура, к которым можно выбрать соус.

Никуда без десерта:

AppDonut — один из фаворитов среди посетителей. Воздушные глазированные пончики с многообразием фруктовых начинок.

А для любителей освежающих десертов:

AppIce — сделано по специальной техникой приготовления, которая делает его отличным от классического мороженого.

Новый AppFood уже этой весной появится во Львове по адресу ул. Научная, 7а. Он — обновленная версия первого AppFood, готов удивлять гостей. Планируя второе заведение, Рафал прислушивался к пожеланиям посетителей, чтобы сделать его еще лучше.