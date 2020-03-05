Стала известна сумма помощи США и ЕС для украинской армии

В течение 2019-го года Соединенные Штаты Америки и страны Европейского Союза оказали военную технику для Вооруженных Сил Украины на общую сумму около 143 миллионов долларов.

Такую информацию предоставили в Главном управлении военного сотрудничества и верификации ВСУ на запрос проекта “Марлин”.

В рамках международной военной помощи ВСУ от США получили бронированные автомобили типа HMMWV и корабли типа Island.

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Такжеи страны Евросоюза предоставили оборудования связи, навигационное оборудование для кораблейконтрбатарейной борьбы, средства кибербезопасности, приборы ночного видения, палатки, мобильные системы освещения, средства индивидуальной защиты личного состава, оборудования разминирования, медицинское оборудование, а также различные запасные части к техническим средствам, которые уже были получены ранее.