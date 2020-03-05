Стала известна сумма помощи США и ЕС для украинской армии

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В течение 2019-го года Соединенные Штаты Америки и страны Европейского Союза оказали военную технику для Вооруженных Сил Украины на общую сумму около 143 миллионов долларов.
Такую информацию предоставили в Главном управлении военного сотрудничества и верификации ВСУ на запрос проекта “Марлин”.
В рамках международной военной помощи ВСУ от США получили бронированные автомобили типа HMMWV и корабли типа Island.Также США и страны Евросоюза предоставили оборудования связи, навигационное оборудование для кораблей BMC, РЛС контрбатарейной борьбы, средства кибербезопасности, приборы ночного видения, палатки, мобильные системы освещения, средства индивидуальной защиты личного состава, оборудования разминирования, медицинское оборудование, а также различные запасные части к техническим средствам, которые уже были получены ранее.
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