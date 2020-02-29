Профориентационные цели участников второй региональной конференции «Моя карьера в Украине» во Львове

Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) и CSR Ukraine, экспертная организация Центр «Развитие КСО», Career Hub в партнерстве с Министерством образования и науки Украины и Министерством культуры, молодежи и спорта Украины провели вторую региональную конференцию Всеукраинского конкурса «Моя карьера в Украине» для учеников 10-х классов общеобразовательных учебных заведений Украины.

«Моя карьера в Украине» – всеукраинский проект, который дает возможность для самореализации молодежи в Украине, вдохновляет на профессиональное развитие и создает платформу для передачи опыта успешных людей молодому поколению.

В 2020 году получено около 1000 эссе от десятиклассников про свою будущую профессию. Авторы 360 лучших работ станут участниками 6 региональных встреч, а 60 самых активных будут приглашены на Всеукраинскую конференцию в Киев, где десятиклассники встретятся с известными людьми и обсудят свои будущие профессии.

На второй региональной конференции «Моя карьера в Украине» 60 авторов лучших эссе Волынской, Львовской, Тернопольской, Черновицкой, Ровенской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Хмельницкой областей встретились с топами национальных компаний и получили от них рекомендации, как стать успешными в Украине.

Марина Сапрыкина, руководительница Центра «Развитие КСО», отметила: «Пятый год подряд проект «Моя карьера в Украине» дает возможность десятиклассникам выразить свои взгляды на профессиональное будущее и встретиться с ведущими руководителями компаний. Это шанс получить реальный опыт для воплощения карьерных планов в жизнь».

В ТОП-5 профессий этого года вошли: врач, журналист, учитель, программист и юрист.

В панельной дискуссии «Лайфхаки от топов: Как построить успешную карьеру» десятиклассники получили рекомендации от топ-спикеров, которые помогут в выборе и построении карьеры.

Андрей Бордиян, руководитель Львовского регионального центра «ПУМБ» посоветовал молодежи постоянно совершенствоваться: «Выбирайте ваш жизненный путь, а не профессию. Профессию вы всегда сможете поменять, а жизненный путь − нет. Сегодня обязательной частью успеха является постоянное развитие, поскольку вчерашние ваши навыки могут стать завтра ненужными».

Роман Кизима, детский онколог Западноукраинского специализированного детского медицинского центра подчеркнул важность выбора своей профессии: «Стройте карьеру только в сфере, которая нравится. Инвестируйте время и средства в личное развитие».

Мария Титаренко, основательница Магистерской программы по медиа коммуникациям УКУ посоветовала четко планировать свои карьерные цели: «Выбрав путь, стоит сделать для себя коротко- и долгосрочные карьерные цели и двигаться к их осуществлению: какие компетенции еще получить, какие дополнительные навыки и знания приобрести, какую практику еще пройти».

Во время знакомства школьники рассказали о своей мотивации участия в региональной конференции «Моя карьера в Украине».

«Я пришел на этот проект, чтобы удостовериться, действительно ли я нашел свою профессию, и определить свои сильные стороны. Я хочу, чтобы лозунгом этой региональной конференции стала фраза “Never give up!”», – поделился впечатлениями участник львовской конференции Ян Эрл-Ружицкий.

«Десятиклассники могут задуматься над своими профессиональными целями, в частности, над их воплощением. Немало учеников уже знают, с какой профессией связать свое будущее, но открыто об этом заявить еще не могут. «Моя карьера в Украине» – это толчок для будущего карьерного роста», – добавила учительница Павловского лицея Людмила Кузьмич.

Во время конференции участники также взяли участие в игре «Банк будущего», благодаря которой познакомились с трендами будущего. Десятиклассники, которые выбрали для себя финансовую сферу, посетили Львовский региональный центр ПУМБ.