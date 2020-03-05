Xiaomi готовится представить очки дополненной реальности (схема)

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Благодаря инсайдеру в твиттере появились патентные изображения нового устройства, ранее запатентованного Xiaomi и, как отмечается, находящегося в разработке.
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Устройство состоит из очков, соединенных с помощью кабеля с ободком, который надевается на шею пользователя. Предполагается, что в ободке находятся аппаратные мощности устройства, благодаря чему очки стали легче и тоньше.
Схема: ITsider
На ободке находятся кнопки управления для быстрого регулирования звука и выполнения других команд. Планирует ли компания продавать очки, неизвестно.
Схема: ITsider
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