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Xiaomi готовится представить очки дополненной реальности (схема)

Xiaomi готовится представить очки дополненной реальности (схема)

Благодаря инсайдеру в твиттере появились патентные изображения нового устройства, ранее запатентованного Xiaomi и, как отмечается, находящегося в разработке.

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Устройство состоит из очков, соединенных с помощью кабеля с ободком, который надевается на шею пользователя. Предполагается, что в ободке находятся аппаратные мощности устройства, благодаря чему очки стали легче и тоньше.


Схема: ITsider

На ободке находятся кнопки управления для быстрого регулирования звука и выполнения других команд. Планирует ли компания продавать очки, неизвестно.


Схема: ITsider

По материалам ITsider.
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