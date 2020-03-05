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НБУ отсрочил введение веса риска по ОВГЗ в инвалюте

НБУ отсрочил введение веса риска по ОВГЗ в инвалюте

Национальный банк Украины отсрочил на год внедрения веса риска для государственных ценных бумаг Украины в иностранной валюте.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Новый подход должен был быть введен поэтапно с 31 марта 2020 года, однако Национальный банк отсрочил на год его введение. Такое решение обусловлено негативными настроениями на мировых рынках капитала.

“Сейчас мировые рынки негативно реагируют на новости о скорости распространения коронавируса. Соответственно растет неопределенность и инвесторы реагируют традиционно – снижением спроса на активы. Для того, чтобы не снижать интерес банков к валютным ОВГЗ, Национальный банк откладывает внедрение коэффициентов взвешивания риска для этого типа активов”, – отметил заместитель главы Национального банка Олег Чурий.

Соответствующие изменения утверждены постановлением правления Национального банка от 5 марта 2020 №25. В начале ноября 2019 Национальный банк решил внедрить коэффициенты взвешивания риска к украинским государственным облигациям в иностранной валюте.

По этому подходу кредитный риск украинских государственных облигаций в иностранной валюте будет оцениваться по общим подходам, то есть с учетом рейтинга Украины.

Сейчас все ценные бумаги правительства Украины независимо от вида валюты учитываются с нулевым коэффициентом риска.

С учетом указанных изменений, нулевой риск должен быть определен только для государственных облигаций в гривне.

По материалам Фондовый Мир
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